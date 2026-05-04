"Вставать, решать и делать самим": Ринкевич сказал, что значит жить в свободной Латвии сегодня
В День восстановления независимости президент Эдгар Ринкевич напомнил, что свобода Латвии не была гарантирована ни в 1990 году, ни сегодня. По его словам, судьба страны решается не где-то извне, а в ежедневном отношении людей друг к другу и к самой Латвии.
Эдгар Ринкевич напомнил, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного Совета предстояло принять самое важное решение в своей жизни. За ними следила не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За происходящим следили и недруги, которые продолжали надеяться, что мы испугаемся и застынем от страха, а не пойдем по небезопасному, неизвестному пути.
Президент отметил, что успех голосования 4 мая 1990 года не был чем-то само собой разумеющимся. Однако цель была настолько важной, что ради нее стоило рискнуть и попытаться. Получилось то, чего народ так сильно хотел, — снова решать и действовать самим.
«Не нужно заново изобретать велосипед. Мы можем каждое утро просыпаться и спрашивать себя: хотим ли мы сегодня жить в свободной Латвии? Если ответ утвердительный, тогда нужно вставать, решать и делать самому», — сказал Ринкевич.
Как подчеркнул Ринкевич, каким бы утомительным это порой ни было, прекрасно, что мы можем задавать вопросы и искать свои ответы.
«Как хорошо, что мы можем делать это сами! Все хорошее — в наших собственных руках, но и причину неурядиц нужно искать прежде всего в зеркале, а не в каком-то внешнем враге. Однако внешний враг существует. Пусть существует. Ведь нашу судьбу решают не где-то в другом месте. Нашу судьбу определяет наше отношение друг к другу и к Латвии в повседневной жизни», — заявил президент.
Президент отметил, что, хотя декларация о восстановлении независимости Латвии была принята 36 лет назад, каждый год 4 мая вновь заставляет осознать цену свободы и независимости нашего государства, а также хрупкость демократии. Свобода, независимость и демократия — это не экзамен, который можно один раз сдать и затем жить с результатом вечно. Это непрерывное обучение и испытания.
«Но сегодня нужно праздновать. Потому что нашу Латвию создает не только труд, но и радость. И чем ее больше, тем лучше!» — сказал Ринкевич.
Сегодня отмечается 36-я годовщина провозглашения декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.
4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета приняли декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».
Весь день 4 мая 1990 года у здания парламента стояли тысячи людей, которые следили за голосованием. Депутатов, которые после голосования за восстановление независимости Латвии отправились на митинг на Даугавмале, встречали цветами и громкими овациями. Коммунисты и представители Интерфронта, отказавшиеся участвовать в голосовании, покинули здание парламента через задний двор.
4 мая 1990 года председатель Верховного Совета Анатолий Горбунов направил послание президенту СССР Михаилу Горбачеву, в котором говорилось, что Латвийская Республика начинает переходный период для восстановления государственной власти de facto. Такое послание было направлено также правительствам государств мира, народам СССР и демократическим движениям.