"Вставать, решать и делать самим": Ринкевич сказал, что значит жить в свободной Латвии сегодня

Эдгар Ринкевич напомнил, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного Совета предстояло принять самое важное решение в своей жизни. За ними следила не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За происходящим следили и недруги, которые продолжали надеяться, что мы испугаемся и застынем от страха, а не пойдем по небезопасному, неизвестному пути.