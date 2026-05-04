Петерис Апинис рассказал о необычных особенностях спорта для пожилых и его проблемах
"Спорт ветеранов (Masters sport) в наши дни уже давно не является дружеским собранием стариков на площадке с небольшим посиделками за кружкой пива в конце тренировки. Спорт ветеранов все чаще напоминает серьезный спорт, где результаты зачастую очень высоки даже в возрастной группе 70+ или даже 75+. Однако, у этого спорта есть свои особенности", - пишет в статье для Otkrito.lv известный латвийский врач Петерис Апинис.
Огромный бизнес
Нередко спортсмены-пенсионеры тренируются очень интенсивно, нанимают личных тренеров, диетологов и физиотерапевтов, создавая вокруг себя «мини-профессиональную» экосистему. Получив статус пенсионера, бывшие спортсмены возобновляют тренировки так же интенсивно, как в молодости, но теперь могут позволить себе высокогорные тренировочные сборы, более интересные соревнования (в основном с географической точки зрения) и лучшее снаряжение.
Прежде чем продолжить рассказ о профессиональном тренировочном процессе в пожилом возрасте, я немного коснусь темы саркопении.
Саркопения затрагивает людей по мере старения, в ходе которого теряется мышечная масса и сила, а именно – организм теряет скелетную мышечную ткань, особенно быстро исчезают быстрые мышечные волокна, которые когда-то (в молодости) обеспечивали взрывную мощь и скорость.
Саркопения обычно вызывает чувство слабости, нарушения равновесия и в целом – замедление движений.
Саркопению можно остановить только с помощью поднятия тяжестей. В наши дни ветераны поднимают тяжести и занимаются на различных тренажерах с целью сохранения быстрых (II типа) мышечных волокон.
Есть еще одна проблема – процесс восстановления замедляется: в возрасте 50+ на 30%, а в возрасте 65+ – уже на 50%.
Поэтому планы тренировок для пожилых спортсменов составляются в четких циклах. И никакой средней интенсивности – 80% низкой интенсивности, но 20% – очень высокой (здесь соотношения могут отличаться).
В глобальном масштабе ветеранский спорт стал огромным бизнесом, именно ветеранскому спорту посвящены самые современные модели обуви и самое красивое снаряжение крупных спортивных звезд.
Эта аудитория, как правило, финансово более стабильна, чем 20-летние спортсмены, поэтому в ветеранском спорте нередко можно увидеть лучшие лыжи, более дорогие велосипеды, технологически более продвинутую обувь, чем у молодых профессиональных спортсменов местного (скажем, латвийского) уровня.
Лаборатория человеческих возможностей
Спорт ветеранов – это уже не просто бег пожилых людей или поднятие гири. Спорт ветеранов в глобальном масштабе стал лабораторией человеческих возможностей, в которой исследуется, насколько далеко мы можем отодвинуть границы старения, используя науку и технологии.
Вот и подошли мы к моей сегодняшней теме – умным устройствам в спорте, в частности – в спорте людей старшего возраста. Спорт ветеранов характеризуется гипермониторингом, данные становятся религией. В спорте ветеранов умные устройства используются гораздо интенсивнее, чем среди молодежи, поскольку цена ошибки выше – травма или перетренированность. Все больше ветеранов во время тренировок измеряют уровень лактата, чтобы точно определить свои анаэробные пороги. Чтобы оптимизировать расход энергии при катании на лыжах, езде на велосипеде или беге на длинные дистанции и избежать гипогликемии, ветераны используют датчики, которые на самом деле предназначены для пациентов с диабетом. Однако чаще всего ветераны отслеживают сердечный ритм и частоту.
Доверие к собственному телу
Я много разговаривал со своими пациентами, которые зачастую являются спортсменами в возрасте или, по крайней мере, физически активными людьми. Они рассказывают, что просыпаются утром, чувствуют себя отдохнувшими, но затем смотрят на свой смарт-часы и начинают чувствовать себя настолько плохо, насколько показывают эти часы.
По мере того как спортсмен стареет, его понимание собственного тела со временем становится менее уверенным, и он начинает полагаться на устройство, чтобы получить ответы.
Носимые устройства для мониторинга здоровья стали частью повседневной жизни десятков миллионов людей по всему миру. Такие устройства, как Apple Watch, Fitbit и Oura Ring, теперь постоянно отслеживают показатели здоровья. Даже цифры и дают мотивацию, но врачи все чаще задают вопрос: не начинаем ли мы доверять своим устройствам больше, чем собственному телу?
Спортсмену, чья результативность зависит от самооценки, следование за умным устройством и чрезмерная вера в него (часы показывают, что вчера я плохо восстановился, поэтому сегодня будет очень тяжело) постепенно подрывают доверие к собственному телу.
При разумном использовании носимые устройства могут выявить тенденции, которые иначе остались бы незамеченными. Люди часто не оценивают, насколько мало они двигаются в течение дня или насколько нестабилен их режим сна.
Исследования показывают, что с помощью умных устройств выявленные изменения в ритме сердцебиения, колебания артериального давления, особенности сна — как в режиме покоя, так и на уровне физической активности — позволяют выявить признаки заболеваний до появления симптомов. Например, у тех, кто заболевает, часто перед болезнью наблюдается более высокий ритм сердцебиения, больше времени, проведенного в постели, и меньшее количество шагов в день.
Однако носимые устройства измеряют не здоровье, а сигналы. Они могут быть полезны, если пациенты используют данные в качестве обратной связи для принятия более правильных решений.
Показатели, такие как частота сердечных сокращений в покое, вариабельность сердечного ритма, количество шагов и модели сна, могут укреплять здоровые привычки, способствуя более раннему отходу ко сну, большей активности и лучшему управлению стрессом, если их тщательно интерпретировать. Проблемы возникают, когда цифры начинают доминировать над тем, как человек понимает свое здоровье.
Нередко постоянный доступ к биометрическим данным может стать для человека источником стресса, а не источником понимания. Вместо того чтобы использовать данные просто для учета часов сна или количества шагов, наши пользователи часто начинают отслеживать каждое изменение показателей сердцебиения, сна или уровня стресса. В центре внимания больше не находится общее ощущение того, как у них дела в целом, а реакция на каждый новый показатель.
Сочетание умных устройств и самочувствия
Использование умных устройств в спорте ветеранов часто означает пересечение современной медицины и самопонимания. Ответ не является черно-белым – ни умное устройство, ни собственные ощущения не являются безупречными. Это два разных языка, описывающих одну и ту же реальность – здоровье.
Умные устройства превосходят человеческий мозг в том, на что он не способен – в непрерывном, объективном сборе данных. Человек не может почувствовать свое кровяное давление или небольшие изменения сердечного ритма. Устройство замечает это уже в фоновом режиме.
Человеческая память субъективна. Например, устройство точно показывает, что пульс в состоянии покоя за последний месяц вырос на 5 или 10 ударов в минуту, что с большой вероятностью свидетельствует о хроническом стрессе или перетренированности. Кроме того, вариабельность сердечного ритма может быть индикатором состояния вегетативной нервной системы, которое определить по ощущениям практически невозможно.
И в то же время — устройствам не хватает контекста. Они измеряют цифры, а человек живет жизнью. Ни один часы не способны измерить интенсивность или специфику боли.
Именно собственные ощущения пациента являются главным индикатором того, что что-то не в порядке. Часы могут показать, что показатели пациента отличные, даже если пациент чувствует себя эмоционально выгоревшим или подавленным. Устройство не видит психическое здоровье человека.
Выводы
В спорте любителей и ветеранов умное устройство – отличный слуга, но плохой хозяин. Умные устройства не лучше ощущений, они их дополняют. Обязательно следует доверять ощущениям, если они сигнализируют об острой боли или слабости. Обязательно следует доверять устройству, чтобы замечать долгосрочные тенденции и выявлять проблемы, у которых нет очевидных симптомов.
Если устройство говорит спортсмену-любителю или ветерану, что он здоров, но он чувствует себя плохо – это повод обратиться к врачу. Если устройство говорит, что спортсмен болен, но он чувствует себя отлично – следует целенаправленно проверить данные еще раз и – если они подтвердятся, обратиться к врачу. Лучший врач для ветерана спорта – это врач, который сам занимается спортом, особенно если это спортивный врач.