Синоптики предупреждают о смене погоды в Латвии: после тепла придут дожди и холодные ночи
Неделя в Латвии начнется с почти летнего тепла до +26 градусов, но уже к середине недели погода резко изменится: температура снизится, местами ночью будет около нуля, а во вторник и среду ожидаются дожди.
В понедельник, в День восстановления независимости Латвийской Республики, небо будет облачным, но местами прояснится и выглянет солнце. В отдельных районах ожидается кратковременный дождь, вечером локально в восточных районах возможна гроза.
Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, в порывах он достигнет 15–17 м/с. Ночью воздух остынет до +8…+12 градусов, на большей части побережья — до +5…+8 градусов. Днем температура воздуха повысится до +21…+26 градусов, однако во многих местах в Курземе и на побережье будет значительно прохладнее — +14…+19 градусов.
Во вторник и среду небо будет покрыто переменным количеством облаков, местами оно станет пасмурным, особенно в восточных и центральных районах страны, где периодически будет идти дождь. Во вторник на юго-востоке Латвии также возможна гроза.
При слабом ветре местами по ночам будет сгущаться туман. В ночь на вторник воздух остынет до +4…+9 градусов, во многих местах на востоке будет немного теплее — +10…+12 градусов. Днем температура воздуха достигнет +16…+21 градуса, на большей части побережья — +10…+15 градусов.
В ночь на среду минимальная температура воздуха составит 0…+5 градусов, на юго-востоке — до +5…+10 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +10…+14 градусов, на побережье — до +7…+11 градусов.
Во второй половине недели усилится влияние антициклона, поэтому осадки прекратятся, а погода станет спокойнее. В четверг и пятницу небо будет частично облачным, часто будет светить солнце, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха понизится до +2…+7 градусов, днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.