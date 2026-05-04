"Это не подарок": премьер обратилась к жителям Латвии в День восстановления независимости
В День восстановления независимости премьер-министр Эвика Силиня напомнила жителям Латвии, что свобода страны не является подарком и не должна восприниматься как нечто само собой разумеющееся.
Эвика Силиня отметила, что 4 мая — это день, когда празднуют смелость.
«Смелость верить в свое государство, смелость выступать за свободу и способность выражать свою волю», — сказала премьер, подчеркнув, что это было решающим в 1990 году и остается не менее важным сегодня.
Поэтому каждый год 4 мая в Латвии можно отмечать, проводя время с семьей, участвуя в праздничных мероприятиях или просто отдыхая от повседневной суеты, отметила Силиня.
Премьер также подчеркнула, что у жителей Латвии есть привилегия праздновать в свободной и независимой Латвии.
«И это не само собой разумеется. Это не подарок», — сказала Силиня.
По словам премьера, это общая ответственность, которую люди каждый день укрепляют своим чувством принадлежности, заботой друг о друге и о своей стране.
«Мое убеждение в том, что сила Латвии — в ее людях», — подчеркнула политик.
Она также признала, что иногда, когда каждый живет в своем пузыре социальных сетей, может показаться, что этот пузырь и есть вся Латвия. «Но мы должны уметь смотреть шире, потому что Латвия сильна, когда мы едины», — подчеркнула премьер.