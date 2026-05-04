Латвия отмечает годовщину восстановления независимости: программа мероприятий в Риге
4 мая Рига отмечает годовщину восстановления независимости большой городской программой: от цветов у памятника Свободы и семейных мастерских до бесплатного кино, шествия в народных костюмах и вечернего концерта на площади Свободы.
4 мая в Латвии отмечается День восстановления независимости Латвийской Республики — один из главных государственных праздников, являющийся официальным выходным. В этот день в 1990 году была принята декларация, положившая начало выходу из состава СССР.
С 10 часов утра до вечера следующего дня у памятника Свободы каждый рижанин и гость города сможет принять участие в создании символической композиции "Цветочная Латвия".
В 10:30 у памятника Свободы состоится торжественная церемония возложения цветов официальными лицами, а в 12:00 на площади Свободы пройдет дефиле духовых оркестров латвийских школ.
В Верманском саду 4 мая состоится праздничное мероприятие "Все вместе — в Латвии!" для семей с детьми. В творческих мастерских дети смогут узнать, как заботиться о природе и окружающей среде, нарисовать различных персонажей с автором и иллюстратором книг Рутой Бриеде, поиграть в развивающие игры, изготовить бумажные поделки, сыграть в настольный хоккей. На эстраде Верманского сада выступят детские коллективы Knīpas un Knauķi, Kolibri, Podziņas, Momo и Poppy, а в 15:00 состоится представление Лимонад, на котором прозвучат стихи и сказки Инесе Зандере и песни Екаба Ниманиса.
На Ратушной площади в 12:00 начнется концерт фольклорных ансамблей Kokle, Skandinieki, Vilkači, Rīgas Danču klubs и Brička. Затем состоится традиционное шествие в народных костюмах, которое завершится в 14:30 возложением цветов к памятнику Свободы.
В кинотеатре Splendid Palace в течение всего дня будет проходить марафон латвийских фильмов. Вход на киносеансы бесплатный.
На площади Свободы с 15:00 до 22:00 состоится мероприятие Моя Латвия — моя ответственность с разнообразной музыкальной программой. У памятника выступят фольклорный ансамбль Skandinieki, детско-юношеский вокальный ансамбль Kolibri, танцевальные ансамбли Ačkups и Austris, группа Dārdari, смешанный хор им. Дарзиньша, певица Элза Розентале с этноджазовым квартетом и постфолк-группа Rikši. Завершится мероприятие в 20:30 концертным представлением "Весна. Вечная молодость".
Праздничные мероприятия в течение всего дня пройдут также в микрорайонах Риги.