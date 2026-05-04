Латвия отмечает годовщину восстановления независимости: программа мероприятий в Риге

В Верманском саду 4 мая состоится праздничное мероприятие "Все вместе — в Латвии!" для семей с детьми. В творческих мастерских дети смогут узнать, как заботиться о природе и окружающей среде, нарисовать различных персонажей с автором и иллюстратором книг Рутой Бриеде, поиграть в развивающие игры, изготовить бумажные поделки, сыграть в настольный хоккей. На эстраде Верманского сада выступят детские коллективы Knīpas un Knauķi, Kolibri, Podziņas, Momo и Poppy, а в 15:00 состоится представление Лимонад, на котором прозвучат стихи и сказки Инесе Зандере и песни Екаба Ниманиса.