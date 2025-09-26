Еще одна новая система: жителям Латвии готовят очередной цифровой "сюрприз"

"С внедрением цифрового идентификационного кошелька в Латвии существенно изменится существующая среда цифровой аутентификации. Но главный вызов будет именно на первом шаге — при подключении пользователей. Чтобы система могла удалённо убедиться в личности человека, необходим надёжный и сложный процесс проверки. Вспомним, насколько запутанным был процесс подтверждения личности при введении Smart-ID. И в этом случае нужно учитывать, что для части общества этот шаг окажется сложным и затратным по времени, что может затормозить массовое использование инструмента по всей стране", — отмечает Euso.