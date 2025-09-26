Еще одна новая система: жителям Латвии готовят очередной цифровой "сюрприз"
Внедрение цифрового идентификационного кошелька в Латвии станет важным шагом в цифровой трансформации, но одновременно создаст ряд вызовов как для госуправления, так и для частного сектора. Об этом сообщает IT-компания Euso.
Серьёзное испытание
Компания подчеркивает, что самым серьёзным испытанием станет сложный процесс привлечения пользователей, так называемый онбординг, а также параллельное существование нынешних инструментов аутентификации, включая Smart-ID и eParaksts.
"С внедрением цифрового идентификационного кошелька в Латвии существенно изменится существующая среда цифровой аутентификации. Но главный вызов будет именно на первом шаге — при подключении пользователей. Чтобы система могла удалённо убедиться в личности человека, необходим надёжный и сложный процесс проверки. Вспомним, насколько запутанным был процесс подтверждения личности при введении Smart-ID. И в этом случае нужно учитывать, что для части общества этот шаг окажется сложным и затратным по времени, что может затормозить массовое использование инструмента по всей стране", — отмечает Euso.
Внедрение цифрового кошелька неизбежно поставит вопрос о будущем eParaksts как инструмента аутентификации. Если цифровой кошелёк полностью возьмёт на себя функции аутентификации, то со временем eParaksts как отдельный инструмент может утратить своё значение.
Smart-ID станет ненужным
Изменения коснутся и нынешних частных инструментов аутентификации. Универсальная и безопасная доступность нового инструмента для всех жителей будет означать, что такие решения, как банковские приложения, кодовые карты и даже столь популярный Smart-ID, постепенно станут ненужными.
Важная роль в введении цифрового кошелька отводится государственным учреждениям, которым придётся работать в широкой экосистеме. При этом ожидаются трудности с координацией большого числа участников, а также дефицит компетентных специалистов, что может затянуть процесс внедрения. Дополнительное внимание потребуется уделить вопросам безопасности.
Что за кошелек такой?
Цель цифрового кошелька — объединить жителей Европы в одной безопасной и удобной системе, которая позволит хранить официальные документы в цифровой среде, подтверждать свою личность, безопасно совершать платежи и контролируемо обмениваться персонализированными данными в рамках публичных и частных услуг.
Латвия уже участвует в европейском пилотном проекте этой новой системы - NOBID, в рамках которого разработан первый прототип дизайна цифрового кошелька. Однако до момента, когда он станет повседневным инструментом для жителей, предстоит решить несколько ключевых вопросов — прежде всего обеспечить безопасный онбординг пользователей.
