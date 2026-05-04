Редкий случай: Южная и Северная Корея померятся силами на футбольном поле
Команда футболисток из Северной Кореи в конце этого месяца совершит редкий визит в Южную Корею. Северокорейский клуб "Наегохян" пересечет границу, чтобы 20 мая сыграть с "Сувон" в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии.
Пхеньян направил список из 27 игроков и 12 членов персонала, которые отправятся в поездку.
Министерство объединения Южной Кореи подтвердило визит — это первый случай с 2018 года, когда спортсмены из КНДР пересекут границу.
В 2018 году Северная Корея направила спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, где впервые была создана объединенная хоккейная команда двух стран.
Редкий визит происходит на фоне попыток президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна улучшить напряженные отношения с Северной Кореей. В последние годы отношения ухудшились: КНДР назвала Южную Корею «самым враждебным государством» и заявила, что больше не стремится к объединению.
Формально обе Кореи до сих пор находятся в состоянии войны, так как после окончания Корейской войны в 1953 году не был подписан мирный договор.
Клуб "Наегохян" впервые участвует в Лиге чемпионов, ранее обыграв в четвертьфинале команду "Хошимин Сити" со счетом 3:0.
Победитель полуфинала встретится в финале, который также пройдет в Сувоне 23 мая, с "Мельбурн Сити" или "Токио Верди".