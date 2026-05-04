ФОТО: несколько тысяч человек пришли в LIDO на открытие сезона

Праздник открытия сезона в LIDO (май 2026)
В Центре отдыха LIDO 4 мая открыли весенне-летний сезон большим фестивалем: днем гостей ждали активности для семей, выступления артистов, мини-зоопарк и рынок местных производителей, а вечером несколько тысяч человек собрались на концерт группы OLAS.
Под хиты OLAS «Nārnija», «Saule aust» и «Priekšnieku nav» пели и танцевали и взрослые, и дети, создавая атмосферу настоящей вечеринки под открытым небом.
За атмосферу в течение всего дня отвечал актер Гинтс Гравелис. Гости могли посмотреть выступления уличных воркаутеров Project Mayhem и научного театра Zinātnes zona. Также на сцену вышли молодые латвийские хип-хоп и RnB-исполнители KUR IR ANNA? и Aigits.
Не менее интересными были и другие активности. Большой интерес у посетителей вызвали спортивные дрифт-автомобили и возможность больше узнать об этом виде автоспорта. Самых маленьких гостей порадовали маскоты и ходулист, а также мини-зоопарк LIDO, куда на летний сезон вернулись кролики.
Во время фестиваля многие воспользовались возможностью познакомиться с продукцией местных ремесленников и домашних производителей на современном рынке KuKÜ.