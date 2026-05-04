Иран вновь нанес удары по ОАЭ и Оману
Иран нанес удары по ОАЭ и Оману, в регионе вновь зафиксирована эскалация, на фоне которой президент США Дональд Трамп выступил с резкими угрозами в адрес Ирана.
По данным властей ОАЭ, системы ПВО перехватили несколько ракет, выпущенных с иранской территории, однако одна из них упала в море. Кроме того, удар беспилотника пришелся по нефтяному объекту в эмирате Фуджейра, в результате чего возник пожар. В Омане сообщалось о попадании ракеты в жилое здание и раненых.
Власти региона заявили о нескольких волнах атак и временном закрытии воздушного пространства Дубая. Минобороны ОАЭ назвало происходящее опасной эскалацией и подчеркнуло, что страна оставляет за собой право на ответные меры.
Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, заявив, что они связаны с действиями США в регионе и направлены на «обеспечение безопасности». Военное руководство Ирана также предупредило о готовности наносить удары по американским силам в случае угрозы.
На фоне обострения президент США Дональд Трамп заявил, что в случае атак на американские суда Иран может столкнуться с «полным уничтожением», подчеркнув усиление американского присутствия в регионе и готовность к жесткому ответу.