Дело о разделе имущества Тиммы и Седоковой затягивается: суд в Москве продолжится в мае
Рассмотрение дела о разделе имущества баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой продолжится 25 мая в другом суде Москвы. Перенос разбирательства, против которого возражала сторона семьи спортсмена, может повлиять на сроки процесса.
Останкинский районный суд Москвы 25 мая в 9:30 продолжит рассмотрение дела о разделе совместно нажитого имущества баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой, сообщила в социальных сетях адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
Ранее Хорошевский районный суд Москвы, где до этого проходили заседания, принял решение передать дело в Останкинский районный суд. Гаврилова указала, что возражала против такого решения, поскольку оно затянет процесс, однако сторона защиты Седоковой это поддержала.
Как сообщалось, на предыдущем заседании представитель Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что подаренная Тиммой квартира была продана, а вырученные средства в течение трех месяцев потрачены на нужды семьи. Судья пыталась выяснить, какую сумму Седокова получила от продажи квартиры и на что были израсходованы деньги, однако защита не смогла дать четких ответов на эти вопросы.
Гаврилова заявила, что рыночная стоимость спорной квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро). По ее словам, семья Тиммы намерена претендовать на все движимое и недвижимое имущество, которое определит суд.
По словам адвоката, в суде планируется установить объем средств на банковских счетах Седоковой, вкладах, долях в капитале и других активах, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, зарегистрированной на имя Седоковой во время брака и впоследствии отчужденной без передачи доли Тимме.
Доля Тиммы в указанной собственности в настоящее время является предметом судебного спора, ранее сообщала Гаврилова.
Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года и в сентябре следующего года поженились. В начале сентября 2024 года Седокова объявила о расставании с Тиммой.
Тимма умер в Москве 17 декабря 2024 года. СМИ сообщали, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Он покончил с собой.
В октябре 2024 года Тимма решил продолжить баскетбольную карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок», выступая за команду «Аликсон». За сборную Латвии Тимма провел 68 матчей.