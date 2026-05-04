До +22 и без дождя: идеальный вторник в Латвии
Во вторник погода в Латвии будет комфортной и сухой - нас ждет слабый ветер, до +22 градусов днем и лишь небольшая облачность во второй половине дня.
Ночью облачность будет переменной, местами на востоке возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, в Курземе будет на пару градусов прохладнее.
В Риге ночью прогнозируется переменная облачность, но без существенных осадков. Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха понизится примерно до +10 градусов.
Утром погода будет солнечной, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается.
Будет дуть слабый ветер западного направления. Температура воздуха повысится до +17…+22 градусов, на побережье будет прохладнее - от +11 до +16 градусов. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средне-высокого уровня.
В Риге во вторник ожидается солнечная и сухая погода, во второй половине дня соберется больше облаков. Будет дуть слабый западный ветер. Воздух прогреется примерно до +20 градусов.