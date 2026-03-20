"Не прекратили ли вы мучиться по ночам?" В деле Седоковой и Тиммы ставки растут, обвинения становятся все нелицеприятнее
Громкое дело о разделе имущества российской певицы Анны Седоковой и покойного латвийского спортсмена Яниса Тиммы получает новый виток - процесс переносится в другой суд, а адвокаты спорят о миллионах, скрытых активах и неэтичном поведении.
Дело о разделе совместно нажитого имущества баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой передано в другой суд, сообщила в социальных сетях адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова. Хорошевский районный суд Москвы, в котором до этого проходили судебные заседания, принял решение о передаче дела в Останкинский районный суд Москвы.
Латвийский баскетболист Янис Тимма
Гаврилова указала, что возражала против этого решения суда, поскольку оно затянет судебное разбирательство, однако представитель Седоковой это поддержал.
Как сообщают росСМИ, Седокова пропустила это заседание, приехали только ее представители. «Насколько мне известно, у нее гастроли. Для Анны это до сих пор это очень тяжелая ситуация, она сильно переживает. Люди просто себе делают пиар на смерти человека», — прокомментировала защита певицы.
Однако мнение Маргариты Гавриловой иное. По ее мнению, артистке просто стыдно показываться на публике. Более того, затягивание судебного заседания может быть связано с тем, что она выводит активы. «Анна боится любых претензий к себе, лицом к лицу отвечать очень сложно. Первое, что бы я у нее спросила: "Став безумно богатым человеком, не прекратили ли вы мучиться по ночам, что отправили мужа голым в мусорном пакете?" — добавила Гаврилова.
«Как можно прожить с человеком пять лет и, когда он умер, даже трусов ему не принести? Он приехал в Ригу голый в пластиковом мешке. Она не дала никаких денег семье. У нее было условие, чтобы отослать тело в Латвию, чтобы семья про нее не говорила ничего плохого, и сказала, что она помогла материально. Она [мама Яниса] не могла представить, что он будет лежать как последний брошенный неопознанный труп с пластиком в пакете, который заломился на лице. Это было ужасно», — сказала Гаврилова в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Анна Седокова и Янис Тимма
Как сообщалось, на предыдущем судебном заседании представитель Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что подаренная Тиммой квартира была продана, а полученные средства в течение трех месяцев были израсходованы на нужды семьи. Судья пыталась выяснить, какова была сумма, полученная Седоковой от продажи квартиры, и на какие цели были потрачены эти средства, однако защита не смогла дать четких ответов на эти вопросы.
Гаврилова заявила, что рыночная стоимость оспариваемой квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро). Адвокат сообщила, что семья Тиммы планирует претендовать на все движимое и недвижимое имущество, которое определит суд.
По словам Гавриловой, в суде планируется установить объем средств на банковских счетах Седоковой, вкладах, долях в капитале и других активах, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая во время брака была зарегистрирована на имя Седоковой и позже отчуждена без передачи доли Тимме.
Доля Тиммы в данном имуществе в настоящее время является предметом спора в судебном разбирательстве, ранее сообщала Гаврилова.
Прощание с Янисом Тиммой (27.12.24)
27 декабря состоялось прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни на прошлой неделе.
Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года, а в сентябре следующего года поженились. В свою очередь, в начале сентября 2024 года Седокова объявила о разрыве отношений с Тиммой. Спортсмен провел 68 матчей в составе сборной Латвии. В октябре 2024 года Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».
Тимма умер в Москве 17 декабря 2024 года. СМИ сообщали, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Официально сообщается, что он совершил самоубийство.