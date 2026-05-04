ФОТО: в Рижском замке торжественно прошла церемония вручения ордена Трех звезд

Церемония вручения ордена Трех звезд 2026
В Рижском замке торжественно прошла церемония вручения ордена Трех звезд.
В понедельник, 4 мая, днем в Рижском замке торжественно прошла церемония вручения ордена Трех звезд. Награды были вручены людям, чья добросовестная профессиональная деятельность и общественный вклад имеют особое значение на государственном уровне.
В канцелярии президента отметили, что целеустремленная работа, активная гражданская позиция, смелость и самоотверженность этих людей укрепляют Латвию и достойны высшей государственной награды.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и Капитул орденов решили за особые заслуги перед государством наградить орденом Трех звезд и назначить командором ордена бывшего посла Швеции в Латвии Карину Хёглунд.
Офицером ордена Трех звезд стала актриса, педагог сценической речи и автор книг Зане Даудзиня.
Кавалерами ордена Трех звезд стали председатель правления общества поддержки онкологических пациентов Dzīvības koks Гунита Берке, художественный руководитель мужского хора Латвийского университета Dziedonis и главный дирижер Праздника песни и танца Улдис Кокарс, заведующая кафедрой биологии и микробиологии Рижского университета имени Страдиня, профессор и ведущий исследователь Юта Кройча, директор основной школы Межупе и педагог специального образования Анитра Шнейдере, основатель центра репродуктивной медицины Embrions Гинтс Трейс и директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба.
Золотым почетным знаком ордена Трех звезд первой степени был награжден старший тренер по футболу Селийской спортивной школы Имантс Силиньш.
За особые заслуги перед Латвийским государством принято решение наградить орденом Виестура и назначить командорами ордена Виестура начальника бюро Главного управления криминальной полиции Государственной полиции, полковника Ромео Кима и командующего Командованием обучения Национальных вооруженных сил, ректора Латвийской национальной академии обороны, полковника Мариса Утинанса.
Офицерами ордена Виестура стали командир Тукумского подразделения Земгальского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы, майор Виестурс Дриксис, начальник отдела кадетов колледжа Государственной полиции, подполковник Марис Лиепа и начальник отдела технических средств пограничного контроля Службы пограничного контроля и иммиграции Вилякского управления Государственной погранохраны, майор Сергей Волнобаев.
Кавалерами ордена Виестура стали командир пехотной роты 22-го батальона боевого обеспечения 2-й Видземской бригады Земессардзе, старший лейтенант Лаурис Бриедитис и ветеран Земессардзе 25-го батальона боевой поддержки той же бригады, отставной старший лейтенант Эдгарс Степанс.
Золотой почетный знак ордена Виестура первой степени был вручен инспектору-кинологу отдела кинологии Службы пограничного контроля и иммиграции Даугавпилсского управления Государственной погранохраны, старшине Виталию Булавскому и старшему сержанту группы управления Командования обучения Национальных вооруженных сил Гатису Мелнгалвису.
За особые заслуги перед Латвийским государством Крестом признания и званием командора большого креста был награжден композитор Петерис Васкс.
Командорами Креста признания стали почетный консул Латвии в Люксембурге Анри Дидерих, председатель совета Ассоциации машиностроения и металлообработки Иварс Эниньш, основатель и председатель правления SIA Lat Eko Food Эгия Мартинсоне, председатель правления AS Madara Cosmetics Лоте Тисенкопфа-Илтнере и директор музыкального дома Daile Анда Задовска.
Офицерами Креста признания стали общественная и культурная деятельница латвийской общины в Бразилии Ренате де Карвальо-Албрехта, архитектор и председатель правления SIA Virtu Анда Курсишa, бывший многолетний директор Марупской государственной гимназии Янис Лагздалкалнс, заместитель исполнительного директора Совета присяжных нотариусов Латвии Вия Пизича, директор Валмиерской интегрированной библиотеки Дайга Рокпелне и исследователь Второй мировой войны Удо Интим Сиетиньш.
Кавалерами Креста признания стали преподаватель лаборатории радиоэлектроники Вентспилсского дома творчества Виктор Багиенскис, директор агентства самоуправления Салдусского края «Социальная служба» Ина Бехмане, преподаватель кружка «Основы электроники и робототехники» Рижского дворца школьников Янис Озолс-Озолиньш, старшая медсестра операционного блока клиники торакальной хирургии и инвазивной пульмонологии Центра туберкулеза и заболеваний легких Рижской Восточной клинической университетской больницы Анда Ванага и ведущий эксперт по искусству отдела исследования фондов Латвийского национального музея литературы и музыки, педагог истории музыки Инесе Жуне.
Золотой почетный знак Креста признания первой степени был вручен медсестре отделения клинической диагностики Центра туберкулеза и заболеваний легких Рижской Восточной клинической университетской больницы Дайне Вилькине.
Президент Эдгар Ринкевич в ходе церемонии поблагодарил награжденных, подчеркнув, что каждый из них своим трудом и служением доказал любовь к государству и его народу.
«Только вы сами знаете, сколько терний было на пути к звездам. Вы никогда не боялись делать больше, чем от вас требовалось. И вам это удается блестяще», — отметил он.
Президент добавил, что благодаря выбору, решимости и труду этих людей Латвия становится лучше, а их деятельность делает имя страны известным в мире.