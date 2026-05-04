Министр юстиции раскрыла доходы: более 125 000 евро за год и крупная сумма в Luminor
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в прошлом году заработала более 125 000 евро, следует из ее декларации должностного лица. Основную часть доходов составила зарплата за работу в Министерстве юстиции, а безналичные накопления министра в банке Luminor достигли 82 035 евро.
За работу в Министерстве юстиции министр получила от Государственной канцелярии 118 324 евро, а как доцент Латвийского университета заработала еще 7302 евро.
Кроме того, Государственное агентство социального страхования (VSAA) в прошлом году выплатило ей пособие в размере 300 евро.
В разделе сделок в декларации указан также один случай продажи на сумму 14 500 евро, а также смена владельца ее автомобиля Jeep Renegade 2021 года выпуска стоимостью 12 466 евро. При этом в прошлом году в пользовании министра находился также автомобиль Cupra Terramar 2025 года выпуска.
У Либини-Эгнере есть страхование жизни с накоплением средств.
Ей принадлежит несколько объектов недвижимости: земля и здания в Риге находятся в ее пользовании, другие объекты в Риге и Ренценской волости — в ее собственности.
