Доходы министра образования Даце Мелбарде за год превысили 110 000 евро
Министр образования и науки Даце Мелбарде в прошлом году получила более 110 000 евро доходов от работы в госуправлении. В декларации также указаны крупные накопления, вложения в фонды и недвижимость в Риге и Царникавской волости.
За работу парламентским секретарем в Министерстве иностранных дел она получила 17 171 евро. После назначения на должность министра образования и науки из Государственной канцелярии Мелбарде была выплачена зарплата в размере 95 996 евро.
Кроме того, политик занимала и другие должности, в том числе в Латвийской национальной комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, в правлении партии «Единство» и в Фонде общественной интеграции.
Мелбарде также получила 2400 евро доходов от хозяйственной деятельности и пособие в размере 150 евро.
Безналичные накопления политика на конец прошлого года составили 123 480 евро. Также в декларации указаны вложения в фонды на сумму 33 584 евро.
В собственности Мелбарде есть квартира в Риге и другая недвижимость в Царникавской волости. В декларации не указаны транспортные средства, а также не зафиксированы существенные долговые обязательства или выданные займы.
Политик указала, что делает взносы в частные пенсионные фонды, но накопительное страхование жизни у нее не зарегистрировано.