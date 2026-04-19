У главы фракции "Нового Единства" с доходом более 81 тысячи евро не оказалось накоплений в пенсионных фондах
Руководитель фракции «Нового Единства» в Сейме, депутат Сейма Эдмунд Юревиц в прошлом году получил в виде вознаграждения 81 648 евро. Это следует из декларации должностного лица за 2025 год, поданной в Службу государственных доходов.
Дополнительно в прошлом году Эдмунд Юревиц получил от SEB banka 236,54 евро в виде процентных выплат.
Согласно декларации, на конец прошлого года безналичные накопления Юревица составляли 18 000 евро. Эти средства хранились в SEB banka.
Также в декларации указано, что депутату принадлежат два земельных участка в Яунсатской волости Тукумского края, а в Риге он арендует землю и здания.
Помимо должности депутата Сейма, Юревиц также занимает пост председателя правления партии «Единство».
Накоплений в частных пенсионных фондах или в страховании жизни с накоплением средств у Юревица нет.