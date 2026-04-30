Байба Браже отчиталась о доходах: внимание привлекают не только 108 тысяч евро зарплаты
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже задекларировала не только зарплату, полученную от Государственной канцелярии, но и суммы, которые делают документ заметно шире обычной справки о доходах. В ее декларации указаны финансовые инструменты более чем на 117 тысяч евро и крупные операции с государственными сберегательными облигациями.
В декларации указано, что министру иностранных дел принадлежит квартира в Риге и другая недвижимость в Энгурской волости. Также Браже принадлежит автомобиль Fiat 500X 2021 года выпуска. В декларации министра иностранных дел также отмечено, что ей принадлежат финансовые инструменты на сумму 117 203 евро.
Браже, которая в прошлом году также была вице-президентом Латвийской национальной комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), хранила безналичные средства: 121,59 евро в зарегистрированном в Нидерландах ABN Amro Bank N.V. и 26 825 евро в AS Swedbank.
В прошлом году министр иностранных дел получила 108 644 евро зарплаты от Государственной канцелярии, а также 3545 евро в виде процентов от Государственной кассы. Браже также задекларировала доходы от продажи имущества в размере 10 365 евро и доходы от продажи другого имущества в размере 10 190 евро.
В качестве других доходов министр иностранных дел задекларировала 216,50 евро от латвийского филиала Compensa Life Vienna Insurance Group SE и 242 евро от The Economist Newspaper Limited, AJ в Великобритании.
В прошлом году Браже погасила латвийские государственные сберегательные облигации на сумму 105 000 евро, а также приобрела новые сберегательные облигации на 65 000 евро и вложила в два инвестиционных фонда в общей сложности 40 000 евро.