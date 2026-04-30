Байба Браже отчиталась о доходах: внимание привлекают не только 108 тысяч евро зарплаты

В декларации указано, что министру иностранных дел принадлежит квартира в Риге и другая недвижимость в Энгурской волости. Также Браже принадлежит автомобиль Fiat 500X 2021 года выпуска. В декларации министра иностранных дел также отмечено, что ей принадлежат финансовые инструменты на сумму 117 203 евро.