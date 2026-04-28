Полмиллиона евро долгов и ни одного автомобиля: что задекларировал депутат Кристап Криштопанс
Декларация депутата Сейма Кристапа Криштопанса показывает резкий контраст: за год он получил в парламенте 66 тысяч евро, но при этом задекларировал более полумиллиона евро долгов.
Депутат Сейма Кристап Криштопанс в прошлом году получил в Сейме зарплату в размере 66 290 евро, а на конец года задекларировал долговые обязательства на сумму 514 026 евро. Об этом свидетельствует декларация государственного должностного лица за 2025 год, поданная в Службу государственных доходов.
Других доходов у Криштопанса в прошлом году не было.
Согласно декларации, на конец прошлого года у депутата не было накоплений наличными или безналичными средствами, превышающих порог декларирования. Также у него нет накоплений в частных пенсионных фондах или страховании жизни с накоплением.
Криштопанс пользуется квартирой в Риге. В его собственности, владении или пользовании нет транспортных средств.
Криштопанс также занимает должность члена правления политической партии «Латвия на первом месте».