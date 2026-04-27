Депутат Сейма Инара Мурниеце.
Более 80 тысяч евро зарплаты и никаких долгов: что указала Инара Мурниеце в декларации
Депутат Сейма Инара Мурниеце в прошлом году получила в парламенте более 80 тысяч евро и указала в декларации накопления свыше 61 тысячи евро. Других доходов и долговых обязательств у нее, согласно документу, не было.
Депутат Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) в прошлом году получила в парламенте зарплату в размере 80 634 евро, свидетельствует поданная в Службу государственных доходов декларация государственного должностного лица за 2025 год. Других доходов Мурниеце в декларации не указала.
Согласно декларации, в конце прошлого года у Мурниеце были безналичные накопления в размере 61 211 евро. Эти средства хранились в Luminor Bank. В декларации также указано, что у депутата не было долговых обязательств, а также накоплений в частных пенсионных фондах или по договорам страхования жизни с накоплением.