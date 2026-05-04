С 5 мая в Латвии начнут действовать только электронные направления. Как в новой системе не запутаться пожилым людям?
С 5 мая в Латвии направления к врачам и на обследования будут оформляться только в электронном виде, и сама эта формулировка уже успела напугать многих пожилых людей. Однако на практике это не означает, что без интернета, смартфона и цифровых навыков попасть к врачу станет невозможно: записываться по-прежнему можно будет по телефону и через регистратуру, а старые бумажные направления медучреждения должны будут оцифровать.
С 5 мая в Латвии начнет действовать порядок, при котором направления к специалистам и на обследования будут доступны только в электронном виде. Для многих пожилых людей сама формулировка звучит тревожно: если все теперь только электронно, значит ли это, что без интернета, смартфона и Smart-ID попасть к врачу уже не получится? На самом деле нет. Новая система устроена так, что пациенту не обязательно самому заходить в E-veselība, а привычные способы записи — по телефону и через регистратуру — сохраняются.
Главное, что важно понять с самого начала: электронным становится само направление в системе, а не способ жизни пациента. Пожилому человеку не нужно срочно учиться пользоваться порталом, покупать новый телефон или разбираться в цифровой авторизации только ради того, чтобы попасть на прием. Официально указано, что записаться на услугу можно, как и раньше, по телефону, электронно или лично в регистратуре медицинского учреждения.
То есть для обычного пациента в возрасте схема во многом остается знакомой. Человек идет к семейному врачу или специалисту, врач оформляет направление уже не на бумаге, а в электронной системе, а дальше пациент может позвонить в регистратуру и записаться. Если он не пользуется интернетом, это не лишает его права на медицинскую услугу. Более того, в разъяснениях E-veselība отдельно советуют во время визита к врачу попросить записать на бумаге, на какую именно услугу выдано направление, а при необходимости врач может выдать пациенту распечатанную информацию о нем.
Отдельно важно успокоить тех, у кого на руках уже есть старые бумажные направления. Они не становятся недействительными только потому, что вступает в силу новый порядок. Официально указано, что ранее выданные бумажные направления сохраняют силу, но после 5 мая для получения услуги их нужно будет оцифровать — то есть внести данные в систему. Сделать это может практика врача, выдавшего направление, или регистратура любого медучреждения, куда человек обращается за услугой. Иными словами, бабушке или дедушке не нужно самим «переводить» бумагу в электронный формат — этим занимается медучреждение.
Для многих это, пожалуй, самый важный практический ответ. Если пожилой человек боится, что с 5 мая его бумажка «пропадет» и он останется без обследования, это не так. Бумажное направление можно принести, и его должны цифровизировать.
Есть, однако, несколько новых правил, которые пожилым людям и их родственникам лучше знать заранее. Первое — принцип «одно направление — одна запись». Это значит, что одним и тем же направлением больше нельзя одновременно записываться в несколько мест на одну и ту же услугу, чтобы потом выбрать, где очередь быстрее. Запись будет привязана к конкретному электронному направлению. Если человек передумает и захочет записаться в другое учреждение, прежнюю запись сначала нужно будет отменить. Для тех, кто и так с трудом ориентируется в медицинской системе, этот момент может стать самым непривычным.
Второе важное правило — срок для записи. Для новых электронных направлений по умолчанию установлен 90-дневный срок именно на то, чтобы записаться на услугу, если врач не указал другой период. Речь идет не о том, что саму услугу нужно обязательно получить за 90 дней, а о том, что в этот срок надо оформить запись. Поэтому пожилым пациентам лучше не откладывать звонок в регистратуру «на потом», а делать это как можно скорее после визита к врачу.
На практике это означает довольно простую вещь: после приема у врача лучше сразу уточнить три момента. Первый — на какую именно услугу выписано направление. Второй — есть ли у направления срок для записи и какой он. Третий — можно ли сразу записать название услуги или распечатать информацию, чтобы потом спокойно позвонить в регистратуру. Такой подход особенно важен для людей старшего возраста, которые привыкли держать все в руках на бумаге и не хотят полагаться только на электронную систему.
В Латвии интернетом регулярно пользуется далеко не все старшее поколение: по данным Центрального статистического управления, в 2025 году среди людей в возрасте 65-74 лет интернет регулярно использовали 77,8%. Это высокий показатель, но он одновременно означает, что заметная часть пожилых жителей все еще находится вне привычной цифровой среды.