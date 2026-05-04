С 5 мая в Латвии начнут действовать только электронные направления. Как в новой системе не запутаться пожилым людям?

Есть, однако, несколько новых правил, которые пожилым людям и их родственникам лучше знать заранее. Первое — принцип «одно направление — одна запись». Это значит, что одним и тем же направлением больше нельзя одновременно записываться в несколько мест на одну и ту же услугу, чтобы потом выбрать, где очередь быстрее. Запись будет привязана к конкретному электронному направлению. Если человек передумает и захочет записаться в другое учреждение, прежнюю запись сначала нужно будет отменить. Для тех, кто и так с трудом ориентируется в медицинской системе, этот момент может стать самым непривычным.