Эксперты в шоке: недвижимость в одной из стран Балтии уже дороже, чем в Финляндии
Как сообщает финское издание Hufvudstadsbladet, покупка отдельно стоящего дома в сельской местности зачастую обходится дороже в Эстонии, чем в Финляндии.
Газета отмечает, что цены на такие дома в Финляндии снижаются с 2020 года. В среднем их стоимость составляет около 72% от уровня 2020 года.
«В некоторых местах цены упали настолько, что дома в отдельных сегментах теперь стоят дороже в Эстонии», — поясняют эксперты.
Газета ссылается на обзор ERR, в котором сравнивались цены на дома на сайтах недвижимости обеих стран. Со ссылкой на опрос Luminor за апрель, ERR сообщает, что потенциальные покупатели жилья в Эстонии готовы платить около 500 евро в месяц по ипотеке.
«При сроке кредита 20 лет и первоначальном взносе 15% это соответствует стоимости жилья примерно в 100 000 евро», — отмечает ERR.
На финском портале недвижимости etuovi.com предлагается более 900 объектов в этом ценовом диапазоне, тогда как на эстонском сайте kv.ee — лишь 185.
Разрыв становится еще более заметным при сравнении «новых» домов, построенных в этом столетии.
«На финском портале представлено 90 таких объектов, в Эстонии — всего два, плюс несколько дачных домов», — говорится в материале.
Представитель финской компании по недвижимости Huoneistokeskus Марко Виерто объяснил ERR, что на ситуацию влияет несколько факторов. Во-первых, все меньше молодых людей в Финляндии интересуются старыми домами в сельской местности. Во-вторых, банки ужесточили условия выдачи кредитов на объекты, требующие значительного ремонта.
В Эстонии ситуация иная: продавцы, как правило, не спешат снижать цены, даже если их недвижимость долгое время остается на рынке.