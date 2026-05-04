Военный парад в Айзкраукле (04.05.2026)
В Айзкраукле в честь 36-й годовщины восстановления независимости Латвии прошел День Национальных вооруженных сил с богослужением, возложением цветов, военным парадом ...
ФОТО: "Противник проверяет нас каждый день" - Ринкевич выступил на военном параде в Айзкраукле
В Айзкраукле в честь 36-й годовщины восстановления независимости Латвии прошел День Национальных вооруженных сил с богослужением, возложением цветов, военным парадом и демонстрацией техники. Выступая на параде, президент Эдгар Ринкевич заявил, что Латвии нужно быть готовой ко всем сценариям, в том числе худшим, и не позволять внутренним спорам ослаблять страну.
В Айзкраукле в этот день проходит День Национальных вооруженных сил, приуроченный к 36-й годовщине восстановления независимости Латвийской Республики.
Праздничная программа началась в 9:00 с богослужения в Айзкраукльской римско-католической церкви Святой Терезы Младенца Иисуса. После этого состоялось возложение цветов у стелы «Борьба Лачплесиса с рыцарем».
В 11:00 на улице Гайсмас прошел военный парад — от Айзкраукльского культурного центра до улицы Спидолас. Именно на нем с обращением выступил президент.
С 11:00 до 16:00 на берегу Даугавы за Айзкраукльским культурным центром, на парковке культурного центра и на стадионе можно ознакомиться с техникой Национальных вооруженных сил и служб Министерства внутренних дел, а также посетить информационные стенды. В том числе посетителям показывают военную и служебную технику, включая воздушные суда.
С 12:00 до 13:20 прошли показательные выступления кинологов и Сил специальных операций. С 13:00 до 15:00 на Даугаве идет демонстрация мобильности амфибийной системы M3 Rig. В течение дня также проходят показательные выступления гипологов.
Кроме того, с 13:00 до 14:00 на стадионе Айзкраукльской краевой средней школы прошел товарищеский футбольный матч между военнослужащими и представителями Айзкраукльского края.
В 14:00 в Айзкраукльском культурном центре состоится праздничный концерт оркестров Земессардзе Национальных вооруженных сил и Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.
Возложение цветов к памятнику Свободы (04.05.2026)
Что сказал президент
Эдгар Ринкевич напомнил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и каждый день страна продолжает ее защищать.
По словам президента, уже 14 лет Национальные вооруженные силы проводят праздничные парады в регионах Латвии. Первый региональный парад прошел в Резекне, а в последующие годы традиция продолжилась в разных городах — от Лиепаи до Краславы и от Елгавы до Алуксне.
Ринкевич отметил, что в Айзкраукле в этот день собрались сила, решимость и смелость Латвии. Кроме того, праздничный флаг был передан Балви, где традиция регионального парада продолжится в следующем году.
Президент подчеркнул, что 36 лет назад восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня, по его словам, ситуация другая: у Латвии есть своя армия, профессиональные военные и добровольцы, земессарги и яунсарги, а также союзники, вместе с которыми укрепляется оборона Латвии, Балтийского и Северного региона, Европы и НАТО в целом.
Ринкевич заявил, что свобода и безопасность являются результатом работы всей Латвии. Каждый человек, его труд, навыки и знания помогают поддерживать и укреплять безопасность страны.
По словам президента, сила Латвии — в готовности. Он подчеркнул, что укрепление безопасности нельзя откладывать на будущее: страна должна быть готова ко всем возможным сценариям.
«Наша историческая память заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Сейчас момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное. Наш противник проверяет нас каждый день. Он радуется нашим разногласиям и спорам. Мы не должны быть внутренне слабыми», — заявил Ринкевич.
Он напомнил, что война России против Украины продолжается уже пятый год. Латвия, по словам президента, помогает Украине и одновременно учится у нее. При этом гибридные угрозы происходят уже сейчас — через попытки создать ощущение нестабильности и небезопасности.
Ринкевич отметил, что латвийские пограничники ежедневно отражают попытки незаконного пересечения восточной границы со стороны Беларуси, а также попытки повредить пограничную инфраструктуру. Прямым последствием войны России против Украины он назвал и инциденты с дронами в Латвии и соседних странах.
Президент подчеркнул, что важнейшие задачи Латвии сейчас — целенаправленно инвестировать в оборону и внутреннюю безопасность, развивать оборонную промышленность и укреплять сотрудничество с союзниками.
«Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем яснее будет сигнал сдерживания для врага Латвии. Как бы трудно это ни было, в защиту своего государства нужно вкладывать. Вкладывать много. Потому что без своего государства у нас не будет ни нашего языка, ни нашего народа», — сказал Ринкевич.
Он также напомнил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее вернуть ее. Поэтому, по словам президента, свободу Латвии нужно защищать каждый день — своими делами, мыслями и убеждениями.
В понедельник в Латвии отмечают 36-ю годовщину провозглашения декларации о восстановлении независимости. 4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».
В тот день у здания парламента собрались тысячи людей, которые следили за голосованием. Депутатов, поддержавших восстановление независимости Латвии и затем отправившихся на митинг на Даугавмалу, встречали цветами и громкими овациями. Коммунисты и представители Интерфронта, отказавшиеся участвовать в голосовании, покидали здание парламента через задние двери.