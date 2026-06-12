ЕЦБ поднял процентные ставки: что теперь ждет латвийцев, имеющих кредиты

По оценке ЕЦБ, в последние месяцы инфляционное давление усилилось. Главным образом это связано с более высокими ценами на энергоносители, которые постепенно оказывают влияние и на общий уровень цен в экономике. В то же время перспективы роста экономики еврозоны ухудшились. Это означает, что сейчас ЕЦБ необходимо найти баланс между двумя целями — не допустить закрепления инфляции и одновременно не слишком затормозить экономическую активность.