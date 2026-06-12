ЕЦБ поднял процентные ставки: что теперь ждет латвийцев, имеющих кредиты
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение повысить основные процентные ставки на 0,25 процентного пункта. С 17 июня ставка по депозитам ЕЦБ составит 2,25%, и это решение отражает стремление центрального банка ограничить инфляционные риски.
По оценке ЕЦБ, в последние месяцы инфляционное давление усилилось. Главным образом это связано с более высокими ценами на энергоносители, которые постепенно оказывают влияние и на общий уровень цен в экономике. В то же время перспективы роста экономики еврозоны ухудшились. Это означает, что сейчас ЕЦБ необходимо найти баланс между двумя целями — не допустить закрепления инфляции и одновременно не слишком затормозить экономическую активность.
Как комментируют эксперты банка SEB, для жителей это чаще всего означает, что условия для сбережений становятся более благоприятными. Если процентные ставки центрального банка повышаются, коммерческие банки также могут постепенно пересматривать предложения по срочным депозитам. Обычно это происходит не сразу и не одинаково по всему рынку, однако общий тренд для вкладчиков является позитивным.
В свою очередь, влияние на кредиты, скорее всего, будет значительно более умеренным.
"Рынок в значительной степени уже ожидал этот шаг ЕЦБ, поэтому он был заранее учтен в ставке EURIBOR и других рыночных ставках. Это означает, что большинству клиентов с кредитами не стоит ожидать существенных немедленных изменений только из-за данного решения", - указывают эксперты.
Более заметное влияние на кредитные ставки может возникнуть лишь в том случае, если рынок начнет ожидать еще более быстрого дальнейшего повышения ставок, чем предполагается сейчас.
С точки зрения клиента главный вывод прост: это решение ЕЦБ более выгодно для вкладчиков, чем для заемщиков, однако в ближайшее время для кредитов наиболее важным фактором, вероятно, будет то, как изменятся рыночные ожидания относительно следующих шагов ЕЦБ. Поэтому сейчас подходящий момент для пересмотра своих сберегательных решений и проверки того, соответствуют ли они текущей ситуации с процентными ставками.
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