Производители назвали сроки сбора и возможные цены на латвийскую клубнику с грядок

Он признал, что у производителей клубники существует тенденция не продлевать сезон выращивания, и большинство старается получить урожай к Янову дню, поэтому в этот период цена на ягоды сравнительно низкая. В то же время, если бы удалось продлить сезон выращивания, цена была бы более стабильной. Агроном выразил надежду, что в дальнейшем останется больше производителей, способных предлагать клубнику открытого грунта с мая и как минимум до августа.