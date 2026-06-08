Производители назвали сроки сбора и возможные цены на латвийскую клубнику с грядок
После нескольких сложных сезонов латвийские фермеры рассчитывают на хороший урожай клубники, выращенной в открытом грунте. Первые ягоды появятся уже в середине июня, а цены должны быть по карману латвийским покупателям.
Агроном предприятия Mad Nordic, работающего под брендом Augusta zemenes, Гунтарс Дзерве заявил, что первые ягоды, выращенные в открытом грунте, уже начинают появляться, однако серьёзный урожай планируется примерно к 20 июня, то есть незадолго до Янова дня.
Агроном отметил, что в этом году урожай клубники открытого грунта должен быть достаточно большим, поскольку заморозки существенно не помешали росту растений. Он также указал, что на развитие клубники повлияла засуха, и больший уровень влажности пошёл бы растениям на пользу.
Он отметил, что клубника открытого грунта в целом хорошо перенесла зиму и значительно успешнее, чем клубника, выращиваемая на укрытых площадях, где вымерзание было сильнее и привело к более серьёзным потерям. В качестве примера Дзерве привёл данные своего сообщества, объединяющего 14 производителей: у 90% фермеров клубника открытого грунта хорошо перезимовала.
Представитель Augusta zemenes также сообщил, что клубника, высаженная в конце апреля и начале мая, очень хорошо укоренилась. Кроме того, в большинстве хозяйств в настоящее время клубничные посадки мульчируют соломой, чтобы ограничить рост сорняков.
Дзерве сообщил, что в этом году цена клубники открытого грунта может составить от пяти до восьми евро за килограмм. По его словам, как и каждый год, будут наблюдаться как повышения, так и снижения цен.
Он признал, что у производителей клубники существует тенденция не продлевать сезон выращивания, и большинство старается получить урожай к Янову дню, поэтому в этот период цена на ягоды сравнительно низкая. В то же время, если бы удалось продлить сезон выращивания, цена была бы более стабильной. Агроном выразил надежду, что в дальнейшем останется больше производителей, способных предлагать клубнику открытого грунта с мая и как минимум до августа.
Одновременно Дзерве сообщил, что в этом году для очень многих хозяйств характерно нашествие личинок майского жука, а это означает, что в ряде хозяйств ущерб от вредителей очень велик.
Он пояснил, что в настоящее время лучшим решением остаются агротехнические меры. Это означает, что на тех полях, где майские жуки уничтожили корни клубники, необходимо проводить севооборот, поэтому в течение примерно трёх-пяти лет там следует выращивать другие культуры, которые помогут восстановить и оздоровить почву.
Представитель Mālpils zemenes Андрис Апситис также сообщил, что первый урожай клубники открытого грунта в этом году ожидается примерно 20 июня.
Говоря об объёме урожая, Апситис отметил, что пока делать выводы сложно, поскольку неизвестно, какими будут погодные условия в дальнейшем. В то же время, по его словам, клубничные посадки в хозяйстве Mālpils zemenes очень хорошо перенесли зиму, чему способствовал толстый снежный покров.
Отвечая на вопрос о нашествии личинок майского жука, Апситис заявил, что эти вредители присутствуют каждый год, и в его хозяйстве в нынешнем сезоне не наблюдается существенного увеличения их количества по сравнению с предыдущими годами. Он добавил, что вредители на клубничных полях есть ежегодно, поэтому приходится принимать различные меры для снижения их воздействия.
Комментируя возможную цену клубники открытого грунта, Апситис отметил, что она в значительной степени будет зависеть от объёмов урожая, а более точная картина станет ясна только после начала активной торговли.
В свою очередь представитель приусадебного хозяйства Igaunīši Синтия Илсьяне сообщила, что в её хозяйстве первая клубника открытого грунта может появиться примерно 17 июня, а более массовый урожай ожидается во время праздника Лиго.
Илсьяне отметила, что в этом году урожай должен быть лучше, чем в предыдущие три года, когда из-за неблагоприятных погодных условий сбор ягод был минимальным, и выращивание приносило убытки. Она также сообщила, что клубничные посадки в хозяйстве Igaunīši успешно перенесли зиму, а отсутствие весенних заморозков также следует оценивать положительно.
Илсьяне признала, что в этом году её хозяйство столкнулось с несколькими видами вредителей, однако их влияние не было существенно сильнее, чем в предыдущие годы.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Центральный рынок Риги утопает в ягодах - цены на клубнику удивляют покупателей. Сейчас безусловной королевой рынка является клубника. Поскольку сезон местной продукции только набирает обороты, латвийские ягоды стоят дорого. Между тем на прилавках с импортной продукцией царит совсем иная картина. Цена греческой клубники местами снизилась до 2 евро за килограмм, а более крупные и тщательно отобранные ягоды - до 3 евро. Тем, кто ищет «золотую середину», торговцы предлагают польскую клубнику, а также очень привлекательный внешне сорт «Азия», цена которого составляет около 5,50 евро за килограмм.
А на Ночном фермерском рынке в Риге стартовал сезон местных продуктов. Там можно закупиться свежайшей продукцией напрямую у латвийских фермеров и домашних производителей. С наступлением лета ассортимент выращенных и приготовленных в Латвии вкусностей становится все богаче и разнообразнее.