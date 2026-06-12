"Браво, Мелинда!" Общество поддержало призыв экс-супруги Билла Гейтса к революции в вопросах менопаузы
Мелинда Гейтс получила волну поддержки после того, как призвала к «революции в вопросах менопаузы» и подкрепила свои слова крупными пожертвованиями на развитие женского здравоохранения.
61-летняя филантроп, бывшая жена сооснователя Microsoft Билла Гейтса, опубликовала авторскую колонку в The New York Times. В тексте под названием «Женщины, мы заслуживаем лучшего» Мелинда Гейтс заявила, что права женщин сегодня находятся под давлением, а их здоровье слишком долго оставалось для медицины второстепенной темой.
Гейтс сообщила, что через свой фонд Pivotal Philanthropies дополнительно направит 215 млн долларов на проекты, связанные со здоровьем женщин. С учетом этой суммы ее финансирование в этой сфере за последние два года превысило 600 млн долларов.
Особое внимание в колонке она уделила менопаузе и перименопаузе — периодам, о которых, по ее словам, до сих пор говорят слишком мало, хотя миллионы женщин сталкиваются с тяжелыми симптомами и часто не получают ни диагноза, ни лечения, ни понятного плана действий.
«Вот сцена, которая регулярно повторяется по всей стране: женщина приходит к врачу с все более изнуряющими симптомами — у нее разрушен сон, болят суставы, учащенно бьется сердце, ухудшается память — и уходит без диагноза, без лечения и без плана», — написала Френч Гейтс.
По ее словам, отношение общества к менопаузе и перименопаузе показывает более глубокую проблему: система здравоохранения долгое время воспринимала женское здоровье как нечто второстепенное.
Френч Гейтс подчеркнула, что обществу необходимо пересмотреть свои представления о том, «чьи тела заслуживают изучения». Она заявила, что стране нужна «революция в вопросах менопаузы».
Колонка вызвала широкий отклик. Многие читатели поблагодарили Френч Гейтс не только за публичное заявление, но и за готовность вкладывать средства в исследования и поддержку женщин.
«Браво! Я так устала от того, что врачи снисходительно говорят мне: “Да, это менопауза”, каждый раз, когда я пытаюсь обсудить с ними симптомы, упомянутые в этой статье», — говорится в одном из популярных комментариев под публикацией.
Автор комментария отметила, что женщины часто сталкиваются не только с отсутствием лечения, но и с отсутствием сочувствия. Она выразила надежду, что исследования, которые поддержит Мелинда Гейтс, помогут изменить ситуацию.
Мелинда Гейтс была замужем за Биллом Гейтсом 27 лет. Их развод был оформлен в 2021 году. У бывших супругов трое взрослых детей — Фиби, Рори и Дженнифер.
В мае 2024 года Мелинда Гейтс ушла из Фонда Билла и Мелинды Гейтс, которым они много лет управляли вместе. После этого она сосредоточилась на работе собственного фонда Pivotal Philanthropies, который занимается продвижением социального прогресса для женщин.