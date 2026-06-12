"Браво, Мелинда!" Общество поддержало призыв экс-супруги Билла Гейтса к революции в вопросах менопаузы

Особое внимание в колонке она уделила менопаузе и перименопаузе — периодам, о которых, по ее словам, до сих пор говорят слишком мало, хотя миллионы женщин сталкиваются с тяжелыми симптомами и часто не получают ни диагноза, ни лечения, ни понятного плана действий.