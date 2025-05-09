"Никто не скажет, что я умер богатым": Билл Гейтс планирует при жизни пожертвовать практически все свое состояние

Гейтс — один из немногих миллиардеров, которые публично увеличивают объемы своих благотворительных пожертвований в то время, когда некоммерческие организации и университеты сталкиваются с сокращением федерального финансирования. Несмотря на увеличение своих пожертвований, он отметил, что филантропы не могут компенсировать многомиллиардные сокращения помощи за рубеж, которые проводят США и другие богатые страны.