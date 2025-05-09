"Никто не скажет, что я умер богатым": Билл Гейтс планирует при жизни пожертвовать практически все свое состояние
Американский предприниматель, филантроп, миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что намерен в течение следующих двадцати лет пожертвовать на благотворительность 99% своего состояния — примерно 200 миллиардов долларов.
«Когда я умру, люди будут говорить обо мне разное, но я решил, что фраза "он умер богатым" не будет одной из них», — отметил Гейтс.
«В мире слишком много срочных проблем, которые нужно решать, чтобы я мог оставлять себе ресурсы, которые могли бы помочь людям».
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, Гейтс на данный момент является пятым самым богатым человеком в мире с состоянием в 168 миллиардов долларов. Обещание пожертвовать 200 миллиардов предполагает, что капитал его благотворительного фонда будет расти за счет инвестиций.
Гейтс — один из немногих миллиардеров, которые публично увеличивают объемы своих благотворительных пожертвований в то время, когда некоммерческие организации и университеты сталкиваются с сокращением федерального финансирования. Несмотря на увеличение своих пожертвований, он отметил, что филантропы не могут компенсировать многомиллиардные сокращения помощи за рубеж, которые проводят США и другие богатые страны.
«США и другие страны по всему миру сокращают свои бюджеты помощи на десятки миллиардов долларов. И ни одна благотворительная организация — даже такого масштаба, как Фонд Гейтса — не в состоянии восполнить нехватку финансирования, которая происходит прямо сейчас», — написал он.
«Неясно, будут ли богатейшие страны мира и дальше защищать своих беднейших граждан».
В интервью газете Financial Times Гейтс раскритиковал технологического магната Илона Маска за его роль в сокращении внешней помощи США. В феврале так называемое Министерство эффективности правительства, созданное Маском, фактически закрыло Агентство США по международному развитию. Согласно правительственным данным, в 2023 году это федеральное агентство вложило 42,5 миллиарда долларов в помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации по всему миру, включая обеспечение их медицинским обслуживанием, чистой водой и продовольствием.