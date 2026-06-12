Отец умер от алкоголизма, друг - от передозировки: 16-летний подросток рассказал о "параллельной Латвии"
Предприниматель и политик Сандис Калниньш рассказал в социальных сетях о неожиданной встрече с 16-летним автостопщиком, которую он назвал знакомством с "параллельной реальностью" современной Латвии. Эта история заставила латвийцев спорить о том, насколько глубока проблема.
По словам Калниньша, в тот день он возвращался в Ригу после поездки в Ливаны и перед Екабпилсом подобрал молодого человека, голосовавшего на дороге.
«Так начался разговор о жизни, семье, учебе и перспективах на будущее. История довольно мрачная, но с желанием освоить профессию, чтобы в будущем обеспечить себе жизнь», — написал политик.
Как рассказал подросток, его отец умер от алкоголизма. У самого юноши есть 13-летняя девушка, которая, по его словам, «очень много пьет», и он не знает, что с этим делать.
Постепенно разговор перешел к теме наркотиков. «Время от времени он курит марихуану. Один грамм стоит 15 евро», — пересказал слова подростка Калниньш. По словам юноши, среди молодежи распространены не только марихуана, но и другие вещества: спайсы, галлюциногенные грибы, MDMA, амфетамины, синтетическая марихуана и различные таблетки и порошки.
Особенно мужчину потряс рассказ о смертях среди подростков.
«Один его друг уже на том свете из-за передозировки. Такое происходит довольно часто. Есть компании, которые вызывают скорую помощь, а есть те, кто просто скрывает смерть друга, потому что не хочет иметь дело с полицией», — написал он.
По словам подростка, наркотики можно достать практически в любом городе. «В Цесвайне было даже три дилера. В Мадоне, Цесисе, Риге, Прейли. Больше всего наркотиков, по его словам, доступно в Огре», — рассказал Калниньш. Юноша также утверждал, что дилеры действуют практически открыто, а объявления можно встретить даже на уличных столбах.
Политик признается, что после этой беседы иначе взглянул на происходящее вокруг. «Еду, радуюсь красивой Латвии, ухоженным городам, а тут рассказ одного молодого человека о параллельной реальности…» — написал он.
В конце поездки Калниньш купил подростку еду и дал деньги на дорогу. «Проводил его и пожелал стремиться в жизни к красивым вещам», — отметил Сандис Калниньш.
История вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи поблагодарили политика за неравнодушие. «Вы были для этого молодого человека примером того, что можно жить и по-другому. Он этого не забудет», — написала одна из комментаторов.
Другие увидели в рассказе отражение серьезной социальной проблемы. «Это наши собственные дети», — с горечью отметила пользовательница Сигне.
«К сожалению, так происходит в Латвии, просто не замечают этого те, у кого все хорошо», — считает другой пользователь.
Некоторые комментаторы призвали уделять больше внимания поддержке подростков из неблагополучных семей. «Таким молодым людям нужна поддержка. Существует такая форма помощи, как приемная семья. К сожалению, их становится все меньше», — написала Силва, которая сама воспитывает подростка в приемной семье.
Однако нашлись и скептики, отмечая, что зависимые люди нередко склонны к преувеличениям. «Наркоманы умеют лгать так, что это достойно "Оскара". Они очень красиво говорят, а наивные люди им верят», — написал пользователь, представившийся прожившим 14 лет в Великобритании.
«Совсем рядом с нами существует опасный параллельный мир, который живет по другим законам. Отгородиться от него можно, но от этого он не исчезнет», — резюмировала одна из комментаторов.