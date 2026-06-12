Кулбергса сравнили с Зеленским. Чем же они похожи?

Такое мнение в эфире передачи «Preses klubs» на TV24 высказал член правления партии Latvijas attīstībai Эдгар Яунупс. По его словам, в последние годы в Латвии постепенно меняется стиль политической коммуникации, особенно если сравнивать его с подходом предыдущих правительств. Яунупс отметил, что прежние премьер-министры предпочитали довольно ограниченное общение с обществом. «Премьер-министр Силиня очень односторонне коммуницировала — в лучшем случае в письменной форме, публикуя что-то в Twitter. Это был максимум. Пресс-конференции сами по себе — это уже такой традиционный формат», — сказал он.