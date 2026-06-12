Кулбергса сравнили с Зеленским. Чем же они похожи?
Политики все чаще обращаются к избирателям через социальные сети, показывая свою повседневную жизнь. Но способно ли это вернуть доверие к власти? Эксперт считает, что одного общения недостаточно.
Такое мнение в эфире передачи «Preses klubs» на TV24 высказал член правления партии Latvijas attīstībai Эдгар Яунупс. По его словам, в последние годы в Латвии постепенно меняется стиль политической коммуникации, особенно если сравнивать его с подходом предыдущих правительств. Яунупс отметил, что прежние премьер-министры предпочитали довольно ограниченное общение с обществом. «Премьер-министр Силиня очень односторонне коммуницировала — в лучшем случае в письменной форме, публикуя что-то в Twitter. Это был максимум. Пресс-конференции сами по себе — это уже такой традиционный формат», — сказал он.
Эксперт напомнил, что и предыдущие главы правительств не отличались высокой активностью в прямом диалоге с населением. «До нее были Кришьянис Кариньш, нынешний министр финансов Марис Кучинскис, до этого Лаймдота Страуюма. Это были люди, которые вообще не были особенно активны. Они и сейчас не слишком активны в социальных сетях, поэтому вполне логично, что тогда они этого тоже не делали», — отметил Яунупс.
При этом он обратил внимание, что сегодня некоторые политики используют совершенно иной подход к коммуникации. «С господином Кулбергсом это заметно», — подчеркнул он, говоря о более открытом и регулярном взаимодействии с обществом.
Яунупс также провел параллель с коммуникационной моделью президента Украины Владимира Зеленского. «Есть ли здесь сходство с подходом Зеленского? Да, он действительно так делал», — заявил политик. По его мнению, такой стиль общения способен привлечь внимание общества и сделать политиков более понятными и доступными для граждан. Однако рассчитывать на то, что активность в социальных сетях автоматически приведет к росту доверия к власти, не стоит.
«Это, безусловно, шаг вперед, но доверие можно вернуть только делами и результатами», — подчеркнул Яунупс.
Он также предупредил, что одной публичной критики прежних правительств недостаточно для достижения реальных изменений. «Только вечерних размышлений о том, что предыдущие правительства работали плохо, недостаточно», — заявил он. По словам эксперта, любые заявления должны подкрепляться конкретными решениями и достижениями.
В то же время Яунупс считает, что нынешние попытки более активно общаться с обществом заслуживают положительной оценки, особенно если учитывать, что новое правительство работает сравнительно недавно. Главным преимуществом такого подхода эксперт считает возможность разрушить существующий барьер между политиками и гражданами. «Чем больше политики общаются с обществом, чем больше показывают свою повседневную жизнь, тем больше возможностей разрушить ту барьеру, которая существует между политикой и обществом в Латвии», — заключил Яунупс.