"Это не тот путь": Кулбергс высказался о сбивании дронов истребителями
После первого сбитого в Латвии дрона премьер Андрис Кулбергс заявил, что постоянно поднимать истребители для таких целей было бы нерационально. По его словам, дальнейший ответ нужно искать вместе с Украиной, которая уже доказала способность эффективно бороться с беспилотниками.
Регулярно сбивать дроны, залетающие на территорию Латвии и Балтии в целом, с помощью истребителей было бы нецелесообразно, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, комментируя произошедшее во время своего первого зарубежного визита в Таллин. Инцидент он обсудил со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом, сообщают TV3 Ziņas.
«Все эти расходы — нерациональный способ того, как в дальнейшем сбивать дроны. Очень хорошо, что у нас есть такие возможности, и мы доказываем, что эти возможности работают и в Эстонии, и в Латвии. Но в дальнейшем такое решение — не тот путь, по которому нужно двигаться. Поэтому мы, Латвия, сейчас делаем акцент на договоре по дронам. Это большой договор о сотрудничестве с Украиной — единственной страной в мире, которая сейчас доказала, что способна с высочайшей точностью и техническими возможностями сбивать дроны. Это Украина», — сказал Кулбергс на пресс-конференции.
О том, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать договор о сотрудничестве в сфере дронов, было объявлено ровно неделю назад. Более подробной информации о сроках пока нет.
Как сообщалось, в понедельник, 8 июня, Кулбергс отправился в свой первый зарубежный визит в Таллин, где встретился с эстонскими должностными лицами. В резиденции правительства Эстонии у Кулбергса состоялась встреча с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.
В переговорах, в которых участвовали также делегации обеих стран, обсуждалось тесное сотрудничество Латвии и Эстонии. Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности, поддержке Украины, а также общим приоритетам двух стран — укреплению энергетической независимости и ходу реализации проекта Rail Baltica.
На встрече была подчеркнута роль сотрудничества стран Балтии как в вопросах безопасности, так и в укреплении экономики и реализации совместного проекта Rail Baltica.
Во время визита премьер-министр Латвии также встретился с председателем парламента Эстонии Рийгикогу Лаури Хуссаром и депутатами. В завершение дня Кулбергс посетил посольство Латвии в Эстонии, где познакомился с коллективом дипмиссии и обсудил актуальные рабочие вопросы.