"Это не тот путь": Кулбергс высказался о сбивании дронов истребителями

«Все эти расходы — нерациональный способ того, как в дальнейшем сбивать дроны. Очень хорошо, что у нас есть такие возможности, и мы доказываем, что эти возможности работают и в Эстонии, и в Латвии. Но в дальнейшем такое решение — не тот путь, по которому нужно двигаться. Поэтому мы, Латвия, сейчас делаем акцент на договоре по дронам. Это большой договор о сотрудничестве с Украиной — единственной страной в мире, которая сейчас доказала, что способна с высочайшей точностью и техническими возможностями сбивать дроны. Это Украина», — сказал Кулбергс на пресс-конференции.