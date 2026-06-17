Многие жители Латвии признались, что за день до зарплаты у них на счету остается не более 100 евро
41% жителей Латвии перед днем выплаты зарплаты имеют на счете не более 100 евро, что свидетельствует о напряжённом повседневном бюджете у значительной части общества. Это показали результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу латвийского филиала Bigbank.
"В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны и их следует воспринимать как данность. Однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накоплений", - указывают эксперты Bigbank.
Ещё одной существенной проблемой латвийского банковского рынка является то, что банки в большинстве случаев не выплачивают проценты по средствам клиентов на расчётных счетах. Это означает, что зарплаты и сбережения жителей, находящиеся на счетах, служат приносящим доход активом для банков, тогда как сами клиенты не получают от них никакой отдачи.
«Опрос показывает, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчётном счёте. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложения банков — только ли они взимают плату или всё же позволяют вашим деньгам приносить доход», — отмечают специалисты.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что ЕЦБ пытался ограничить деятельность популярного у жителей Латвии банка.