Многие жители Латвии признались, что за день до зарплаты у них на счету остается не более 100 евро

Ещё одной существенной проблемой латвийского банковского рынка является то, что банки в большинстве случаев не выплачивают проценты по средствам клиентов на расчётных счетах. Это означает, что зарплаты и сбережения жителей, находящиеся на счетах, служат приносящим доход активом для банков, тогда как сами клиенты не получают от них никакой отдачи.