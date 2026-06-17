В среду продолжатся дожди, но вечером погода начнет улучшаться

Синоптики прогнозируют, что погода будет преимущественно пасмурной, к вечеру начиная с запада страны прояснится. Осадков будет меньше, чем в предыдущие дни, однако во многих местах пройдут дожди, наиболее обильные - в Алуксненском и Балвском краях. Температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов.