Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:07
В среду продолжатся дожди, но вечером погода начнет улучшаться
В среду в Латвии скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду, во второй половине дня в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют, что погода будет преимущественно пасмурной, к вечеру начиная с запада страны прояснится. Осадков будет меньше, чем в предыдущие дни, однако во многих местах пройдут дожди, наиболее обильные - в Алуксненском и Балвском краях. Температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов.
В Риге существенных осадков не ожидается, на небе сохранится густая облачность, вечером прояснится. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +18...+19 градусов.