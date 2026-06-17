Солнце и до +27 градусов: прогноз на предстоящие выходные в Латвии

В конце недели с юга в Латвии усилится антициклон, под влиянием которого среди облаков все чаще будет выглядывать солнце. Осадков, по сравнению с первой половиной недели, станет меньше, однако полностью без дождя не обойдется — местами будет идти дождь, а в воскресенье осадки ожидаются уже на более широкой территории, возможен и гром.