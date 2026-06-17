Солнце и до +27 градусов: прогноз на предстоящие выходные в Латвии
В Латвии к выходным станет немного солнечнее и теплее, однако полностью без дождей не обойдется. Переменчивая погода сохранится и в начале следующей недели, в том числе в ночь Лиго.
В среду и четверг ожидается преимущественно облачная погода, однако местами небо прояснится и выглянет солнце. Время от времени дождь ожидается главным образом на востоке страны. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, который днем в среду на севере страны станет более порывистым, а в четверг сменится на западный, юго-западный и ослабеет.
Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, а в четверг в центральной части страны приблизится и к отметке +25 градусов.
В конце недели с юга в Латвии усилится антициклон, под влиянием которого среди облаков все чаще будет выглядывать солнце. Осадков, по сравнению с первой половиной недели, станет меньше, однако полностью без дождя не обойдется — местами будет идти дождь, а в воскресенье осадки ожидаются уже на более широкой территории, возможен и гром.
В ночь на пятницу ветер стихнет, и в дальнейшем на выходных он останется слабым. Температура воздуха существенно не изменится. В выходные в отдельных районах максимальная температура воздуха может достигнуть +25…+27 градусов.
В начале следующей недели, в том числе в период солнцестояния и в ночь Лиго, погодные условия будут переменчивыми: местами по-прежнему будут наблюдаться дождевые облака, дни сохранятся сравнительно теплыми, однако ветер постепенно усилится и снова станет порывистым.