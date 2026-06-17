Убежищ нет, но есть план: как больницы Риги подготовлены к возможным атакам

Классического убежища нет и в Клинической университетской больнице имени Страдиня, которая насчитывает около 900 койко-мест. Однако в больнице подчеркнули, что, по их мнению, безопасное место - это то, где лежачему пациенту можно продолжать оказывать помощь. "Наша инфраструктура позволяет нам следовать принципу двух стен. Что касается подвалов, то пока они не будут специально оборудованы электричеством, канализацией и альтернативной системой вентиляции, их нельзя считать убежищем, особенно в больницах. Потому что в больницах все происходит в отделениях", - сказал начальник отдела безопасности больницы Страдиньша Матисс Шмитиньш.