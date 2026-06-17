Убежищ нет, но есть план: как больницы Риги подготовлены к возможным атакам
В крупных больницах Риги нет полноценных подземных убежищ, но медики уверяют: пациенты не останутся без защиты.
Ни в одной из крупных больниц Риги нет подземного убежища, где можно было бы укрыться во время воздушного налета или другой угрозы. Однако это не означает, что пациенты предоставлены сами себе. Больницы разработали планы и планируют построить новые убежища, сообщает Lsm.lv.
В Рижской Восточной клинической университетской больнице убежища нет, но это не означает, что больница не готова к кризисным ситуациям. В таких случаях она продолжит работу, оказывая экстренную помощь. "Если речь идет об угрозе с воздуха - независимо от того, желтая она или оранжевая - мы обеспечиваем лечение в острых случаях и экстренную помощь", - сказал консультант по безопасности Восточной больницы Улдис Сприньгис.
В больнице более 1000 коек. Поскольку больница является стратегическим объектом, там не сказали, куда и как будут эвакуированы пациенты и врачи. "Мы четко знаем, какие зоны безопасны для пациентов, посетителей и сотрудников в случае кризиса", - сказал Сприньгис.
Во время советской оккупации под больницей "Гайльэзерс" был построен второй - секретный - подземный госпиталь. В нем располагались как палаты, так и операционные. Что с ним случилось, эксперт по безопасности не уточнил. "К сожалению, эта информация не может быть разглашена. Она не публичная, я могу лишь подтвердить, что у нас есть помещения на нулевом этаже, где мы можем разместить сотрудников и пациентов, если возникнет такая необходимость", - отметил консультант.
Классического убежища нет и в Клинической университетской больнице имени Страдиня, которая насчитывает около 900 койко-мест. Однако в больнице подчеркнули, что, по их мнению, безопасное место - это то, где лежачему пациенту можно продолжать оказывать помощь. "Наша инфраструктура позволяет нам следовать принципу двух стен. Что касается подвалов, то пока они не будут специально оборудованы электричеством, канализацией и альтернативной системой вентиляции, их нельзя считать убежищем, особенно в больницах. Потому что в больницах все происходит в отделениях", - сказал начальник отдела безопасности больницы Страдиньша Матисс Шмитиньш.
В новом здании, строительство которого застопорилось на годы, в подвале будут операционные, которые уже оборудованы всем необходимым. В каждом отделении также есть красный ящик. "Там специальные жилеты, оборудование, фонарики на случай отключения электричества, хотя физически это невозможно. И есть алгоритмы на случай воздушной тревоги. Есть группа, передвижение которой очень ограничено. Если больница подвергнется нападению, все отделения выше второго этажа будут оборудованы эвакуационными простынями и креслами. У нас все это уже есть", - сказал Шмитиньш.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что во время пожарной тревоги пациентка крупнейшей латвийской больницы услышала от медсестры, что та "сама уйдет", а лежачих больных якобы придется оставить. После публикации в соцсетях разгорелся спор: одни возмущены, другие встали на защиту медиков.