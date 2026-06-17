Латвийцев предупреждают - подорожание продуктов питания неизбежно
Фермеров накрывает новая волна расходов: удобрения, топливо и сырье продолжают дорожать, а эксперты предупреждают, что вслед за этим неизбежно вырастут и цены на продукты в магазинах.
Подорожание продуктов питания неизбежно, считают эксперты. И связано это не только с ростом цен на энергоресурсы. Существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны в Украине они стали одной из крупнейших проблем для европейских сельхозпроизводителей. Теперь Европейская комиссия предлагает ряд мер поддержки, чтобы помочь фермерам покрыть расходы и обеспечить производство продовольствия, сообщает «360TV Ziņas».
После вторжения России в Украину и ограничений на экспорт минеральных удобрений из Беларуси цены на удобрения в Европе резко выросли. Чтобы помочь фермерам справиться с возросшими расходами, Европейская комиссия планирует мобилизовать 540 миллионов евро поддержки. Однако представители отрасли уже сейчас предупреждают, что этих средств, вероятно, будет недостаточно.
Конкретный объем поддержки для каждой страны-члена станет известен только в июле. Тем временем Министерство земледелия Латвии уже работает над предложениями для Европейской комиссии. В настоящее время предполагается, что распределение финансирования будет основано на объеме прямых выплат каждой страны, однако Латвия стремится добиться более выгодных условий распределения средств.
Рост расходов фермеров рано или поздно отражается и на ценах в магазинах. Более дорогие удобрения, топливо и другие сырьевые ресурсы увеличивают стоимость производства продуктов питания, и влияние этих расходов будет ощущаться еще долго, даже если геополитическая ситуация улучшится.
В то же время рост цен на часть продуктов может быть смягчен сниженной ставкой НДС, которая вступит в силу с июля.
По мнению представителей отрасли, давление растущих затрат невозможно компенсировать только поддержкой Европейской комиссии. Поэтому производители продуктов питания в Латвии призывают рассмотреть возможность распространения пониженной ставки НДС и на другие группы продовольственных товаров.