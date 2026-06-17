Латвийцев предупреждают - подорожание продуктов питания неизбежно

Подорожание продуктов питания неизбежно, считают эксперты. И связано это не только с ростом цен на энергоресурсы. Существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны в Украине они стали одной из крупнейших проблем для европейских сельхозпроизводителей. Теперь Европейская комиссия предлагает ряд мер поддержки, чтобы помочь фермерам покрыть расходы и обеспечить производство продовольствия, сообщает «360TV Ziņas».