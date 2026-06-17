В лапше украинского производства нашли сальмонеллу: покупателей в Латвии призывают проверить упаковки

PVD призывает перед употреблением продукта всегда знакомиться с информацией на маркировке и использовать его так, как указал производитель, в случае лапши — заливая ее кипятком. Сальмонеллы и другие загрязнители могут содержаться в разных продуктах, однако большая часть таких загрязнителей погибает при термической обработке. Например, сальмонеллы при контакте с кипятком погибают менее чем за минуту.