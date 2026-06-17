В лапше украинского производства нашли сальмонеллу: покупателей в Латвии призывают проверить упаковки
Эстонская Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) разместила в Системе быстрого оповещения Европейского союза сообщение о том, что в произведенной в Украине лапше быстрого приготовления Reeva обнаружены сальмонеллу.
Речь идет о продукции: макароны REEVA со вкусом курицы, 60 г, срок годности — 17.06.2027, а также макароны REEVA со вкусом говядины, 60 г, срок годности — 18.04.2027.
Латвийская Продовольственно-ветеринарная служба уже начала проверки на оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу партий продуктов, указанных в сообщении.
Кроме того, PVD взяла образцы разных видов лапши Reeva и направила их на лабораторное исследование. В проверенных до сих пор образцах продукции сальмонеллы не обнаружены.
PVD призывает перед употреблением продукта всегда знакомиться с информацией на маркировке и использовать его так, как указал производитель, в случае лапши — заливая ее кипятком. Сальмонеллы и другие загрязнители могут содержаться в разных продуктах, однако большая часть таких загрязнителей погибает при термической обработке. Например, сальмонеллы при контакте с кипятком погибают менее чем за минуту.
В целях предосторожности потребителей, которые приобрели продукты со сроками годности, указанными в сообщении Эстонии, призывают воздержаться от их употребления.