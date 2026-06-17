С 1 июля в Латвии должны подешеветь несколько базовых продуктов: что изменится в магазинах
С 1 июля часть базовых продуктов в Латвии должна стать дешевле: НДС на молоко, хлеб, яйца и свежее мясо птицы временно снизят с 21% до 12%. Торговцы надеются, что тестовый год станет аргументом для более долгосрочных решений.
Латвийская ассоциация торговцев продовольствием (LPTA) поясняет, что цены на продукты питания, которые в последние годы в Латвии росли из-за подорожания сырья на мировых рынках, энергоресурсов и транспортных расходов, особенно сильно затрагивают социально менее защищенные группы населения и ограничивают рост местных производителей, поскольку покупатели часто выбирают более дешевые импортные товары.
Ожидаемое снижение цен на основные продукты питания позволит покупателям приобретать больше необходимых повседневных продуктов по более низким ценам. Например, корзина продуктов, на которую будет распространяться сниженная ставка НДС и которая сейчас в магазине стоит 30 евро, с 1 июля будет стоить 27,77 евро. Экономия составит 2,23 евро.
LPTA подчеркивает, что снижение НДС на основные продукты питания необходимо в долгосрочной перспективе, поэтому ассоциация надеется на положительные результаты тестового года. «Торговцы каждый день видят покупательские привычки и хорошо понимают, насколько важно людям сэкономить каждый цент. Возможность покупать продукты по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому мы поддерживаем любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше. Члены ассоциации добросовестно внедрят все изменения в интересах покупателей, о которых отрасль договорилась с правительством и партнерами, и призываем остальных участников продовольственной цепочки поступить так же», — говорит исполнительный директор LPTA Янис Дубултс.
С 1 июля сниженная ставка НДС будет применяться ко всем видам хлеба — ржаному, пшеничному, хлебу из смешанной муки, других зерновых, безглютеновому хлебу. Исключение составят сухари, хлебцы, булочки, пирожки, круассаны и другие кондитерские изделия.
Сниженную ставку также будут применять к свежему, стерилизованному или пастеризованному коровьему, овечьему и козьему молоку, в том числе безлактозному, в упаковке любого объема и с любым процентом жирности. Исключение составят ультрапастеризованное молоко, или UHT-молоко, и сгущенное молоко.
Кроме того, сниженная ставка НДС будет распространяться на свежую охлажденную птицу — куриное, индюшачье, утиное, гусиное мясо, мясо цесарки и перепела. Исключение составят замороженное мясо птицы и такой фарш, в котором количество добавленной соли превышает 1%.
Также сниженная ставка будет применяться к свежим яйцам любой птицы в скорлупе, но не к жидким яичным продуктам.
LPTA считает, что в будущем следует оценить возможность применения сниженной ставки НДС к более широкому кругу продуктов питания. Снижение НДС на продукты в Европе широко используется как механизм поддержки: в Ирландии на основные продукты питания применяется ставка НДС 0%, в Испании — 4%, в Польше — 5%, во Франции — 5,5%, в Германии — 7%, в Словении — 9,5%, в Румынии — 11%, в Финляндии — 14%. «Постоянное снижение НДС на продукты питания стало бы для Латвии возможностью постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и снизить давление на бюджеты домохозяйств, укрепляя покупательную способность жителей Латвии и экономическую стабильность. Торговцы и в дальнейшем будут предлагать решения, которые помогут уменьшить бремя повседневных расходов для жителей», — указывает Янис Дубултс.