С 1 июля в Латвии должны подешеветь несколько базовых продуктов: что изменится в магазинах

LPTA подчеркивает, что снижение НДС на основные продукты питания необходимо в долгосрочной перспективе, поэтому ассоциация надеется на положительные результаты тестового года. «Торговцы каждый день видят покупательские привычки и хорошо понимают, насколько важно людям сэкономить каждый цент. Возможность покупать продукты по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому мы поддерживаем любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше. Члены ассоциации добросовестно внедрят все изменения в интересах покупателей, о которых отрасль договорилась с правительством и партнерами, и призываем остальных участников продовольственной цепочки поступить так же», — говорит исполнительный директор LPTA Янис Дубултс.