Катастрофа с математикой в Латвии: школьники теряют 20% знаний, эксперты бьют тревогу

Вилциня также признала, что главная причина заключается в содержании образования: если в 3-м классе математика еще относительно проста, то в 6-м классе уже необходимо уметь работать, например, с дробями. "Ученики достаточно хорошо справляются с более простыми заданиями, которые требуют базовых навыков: найти информацию, заметить необходимое, выполнить несложные вычисления. Но как только появляется более сложная жизненная ситуация, где нужно получить информацию из нескольких источников или действительно сориентироваться в реальной ситуации, например при планировании бюджета, то есть объединить знания и навыки, возникают трудности", - отметила Вилциня.