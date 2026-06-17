Rimi обращается к покупателям и отзывает несколько продуктов во всех магазинах Латвии
Фото: LETA
Rimi начал отзыв салями и куриного филе - деньги обещают вернуть без чека (иллюстративное фото).
В Латвии

Rimi обращается к покупателям и отзывает несколько продуктов во всех магазинах Латвии

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Otkrito.lv

Сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть в магазины указанные ниже товары. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте компании.

Отзываются следующие продукты:

  • Нарезка салями Rimi Smart, холодного копчения, 100 г. EAN: 4752050040661.
  • Колбаса салями Rimi, холодного копчения, 300 г. EAN: 4752050235272.

Отзыв касается продукции со всеми сроками годности. Поставщик — Nematekas ŽŪB.

Причина отзыва — возможное микробиологическое загрязнение.

Покупателей, которые приобрели эти товары, просят вернуть их в ближайший магазин Rimi до 28 июня 2026 года. Чек о покупке не требуется. Стоимость товара будет возмещена.

Кроме того, Rimi просит вернуть в магазины:

  • Филе куриной грудки Rimi, 500 г. EAN: 4752050999846. Срок годности — 16 июня 2026 года. Поставщик — Nematekas ŽŪB.

Причина отзыва также связана с возможным микробиологическим загрязнением.

Покупателей, купивших этот товар с указанным сроком годности, просят вернуть его в ближайший магазин Rimi до 29 июня 2026 года. Чек не требуется. Стоимость товара будет полностью возмещена.

По дополнительным вопросам можно обратиться по бесплатному телефону Rimi: 80000180.

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