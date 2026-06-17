Rimi начал отзыв салями и куриного филе - деньги обещают вернуть без чека (иллюстративное фото).
В Латвии
Сегодня 13:33
Rimi обращается к покупателям и отзывает несколько продуктов во всех магазинах Латвии
Сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть в магазины указанные ниже товары. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте компании.
Отзываются следующие продукты:
- Нарезка салями Rimi Smart, холодного копчения, 100 г. EAN: 4752050040661.
- Колбаса салями Rimi, холодного копчения, 300 г. EAN: 4752050235272.
Отзыв касается продукции со всеми сроками годности. Поставщик — Nematekas ŽŪB.
Причина отзыва — возможное микробиологическое загрязнение.
Покупателей, которые приобрели эти товары, просят вернуть их в ближайший магазин Rimi до 28 июня 2026 года. Чек о покупке не требуется. Стоимость товара будет возмещена.
Кроме того, Rimi просит вернуть в магазины:
- Филе куриной грудки Rimi, 500 г. EAN: 4752050999846. Срок годности — 16 июня 2026 года. Поставщик — Nematekas ŽŪB.
Причина отзыва также связана с возможным микробиологическим загрязнением.
Покупателей, купивших этот товар с указанным сроком годности, просят вернуть его в ближайший магазин Rimi до 29 июня 2026 года. Чек не требуется. Стоимость товара будет полностью возмещена.
По дополнительным вопросам можно обратиться по бесплатному телефону Rimi: 80000180.