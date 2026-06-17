Жителей Латвии предупредили о том, что они еще долго будут платить за войну в Иране
Хотя заключенное между США и Ираном перемирие снизило опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, влияние шока цен на энергоресурсы и инфляционных ожиданий на экономику Латвии будет ощущаться еще несколько месяцев. Это отмечает в своем анализе главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Хотя нынешнее влияние меньше, чем в начале войны в Украине, его нельзя назвать незначительным, указывает экономист. Индикатор экономических настроений Латвии (ESI) с января по май 2026 года снизился на 2,2 пункта, тогда как за аналогичный период 2022 года падение составило 3,1 пункта. Это означает, что влияние иранского конфликта на экономические настроения пока составляет примерно две трети от первоначального эффекта войны в Украине.
Разные причины, схожие последствия
Оба конфликта объединяет энергетический фактор, однако механизмы воздействия различаются. В начале войны в Украине Европа столкнулась с ограничением поставок российского газа и последствиями санкций. Рост цен на энергоресурсы происходил постепенно и на протяжении нескольких кварталов способствовал ускорению инфляции в еврозоне до рекордных 9%.
"Воздействие иранского конфликта оказалось гораздо более стремительным. Закрытие Ормузского пролива практически мгновенно сократило мировые поставки нефти примерно на одну пятую. Цена нефти марки Brent выросла примерно с 60 до более чем 100 евро за баррель, а цены на природный газ в Европе увеличились примерно на 60%", - отмечает эксперт.
После сообщений о соглашении между США и Ираном о прекращении огня цена нефти заметно снизилась: стоимость нефти Brent упала до 81 доллара США за баррель. Снижение цен на нефть напрямую влияет и на розничные цены на топливо в Латвии. Сейчас розничные цены на топливо в стране находятся на самом низком уровне за последние три месяца.
"Учитывая снижение стоимости нефти, розничные цены на топливо должны продолжить падение. Однако, поскольку цена нефти на мировом рынке все еще остается почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, вероятнее всего, не вернутся к довоенному уровню. В зависимости от того, насколько быстро будет полностью восстановлено судоходство через Ормузский пролив, возврат к прежним ценам может занять месяцы, а не недели", - указывает Карлис Пургайлис.
Самый сильный удар снова по потребителям
Как и в 2022 году, сильнее всего ухудшились настроения домохозяйств. Индекс потребительского доверия с начала года снизился на 4,4 пункта, что стало самым значительным падением среди всех отраслей экономики. Для сравнения: в начале войны в Украине этот показатель за четыре месяца сократился на 11,4 пункта.
"Жители становятся более осторожными как в отношении собственного финансового положения, так и перспектив экономики страны. Ожидания населения Латвии относительно роста цен в течение следующих 12 месяцев увеличились более чем на 16 пунктов, а оценка экономической ситуации как за прошедший год, так и на перспективу следующего года ухудшилась примерно на 9 пунктов. Одновременно снизилась готовность совершать крупные покупки. Рост инфляционных ожиданий и более осторожный взгляд на развитие экономики являются очень похожим сигналом на то, что мы наблюдали в 2022 году", - подчеркивает экономист.
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