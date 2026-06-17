Жителей Латвии предупредили о том, что они еще долго будут платить за войну в Иране

"Жители становятся более осторожными как в отношении собственного финансового положения, так и перспектив экономики страны. Ожидания населения Латвии относительно роста цен в течение следующих 12 месяцев увеличились более чем на 16 пунктов, а оценка экономической ситуации как за прошедший год, так и на перспективу следующего года ухудшилась примерно на 9 пунктов. Одновременно снизилась готовность совершать крупные покупки. Рост инфляционных ожиданий и более осторожный взгляд на развитие экономики являются очень похожим сигналом на то, что мы наблюдали в 2022 году", - подчеркивает экономист.