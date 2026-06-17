В Латвии готовятся ужесточить штрафы за нарушения в использовании государственного языка

Поправки предлагают повысить административные денежные штрафы за нарушения в использовании государственного языка, в том числе увеличить штрафы за несоблюдение норм госязыка в публичной информации, за несоздание и неиспользование названий на государственном языке, за непринятие документов, оформленных на госязыке, а также за неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей. Также штраф планируется увеличить за неуважение к государственному языку, за необеспечение перевода и информации, связанной с оборотом товаров, на государственном языке, а также за заключение трудового договора с работником без учета необходимого объема знаний госязыка.