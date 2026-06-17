В Латвии готовятся ужесточить штрафы за нарушения в использовании государственного языка
Чтобы повысить ответственность за использование и защиту латышского языка как единственного государственного, Юридическая комиссия Сейма в среду, 17 июня, в третьем чтении поддержала поправки, предусматривающие увеличение административных штрафов за нарушения в использовании госязыка.
Как отмечают авторы законопроекта в аннотации, статус государственного языка обязывает соблюдать правила, регулирующие его использование, особенно в ситуациях, затрагивающих интересы общества. Каждый должен осознавать свою личную ответственность за соблюдение этих правил — это не просто индивидуальный выбор, а обязанность, которая обеспечивает всем жителям страны равный доступ к информации, услугам и законам. В аннотации также указывается на текущие геополитические риски, когда имеют место внешние попытки повлиять на роль и значимость государственного языка и снизить их. В таких условиях необходима усиленная защита использования госязыка.
Поправки предлагают повысить административные денежные штрафы за нарушения в использовании государственного языка, в том числе увеличить штрафы за несоблюдение норм госязыка в публичной информации, за несоздание и неиспользование названий на государственном языке, за непринятие документов, оформленных на госязыке, а также за неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей. Также штраф планируется увеличить за неуважение к государственному языку, за необеспечение перевода и информации, связанной с оборотом товаров, на государственном языке, а также за заключение трудового договора с работником без учета необходимого объема знаний госязыка.
Цель административного наказания — предотвратить правонарушения и обеспечить соблюдение закона в будущем. Его главная задача — способствовать общественной безопасности, порядку и уважению к установленным законом ценностям, включая государственный язык. Повышение штрафов может способствовать использованию государственного языка в соответствии с нормативными актами, укрепляя таким образом госязык как одну из основ безопасности, конституционных ценностей и национальной идентичности, заявляют авторы законопроекта, отмечая, что это четкая позиция государства: государственный язык важен, его нужно уважать и использовать ответственно.
Чтобы поправки вступили в силу, их еще должен поддержать Сейм в третьем — окончательном — чтении.