В латвийской энергетике произошло историческое событие. Но цены на электричество все равно пошли вверх

Как объясняет AST, рост цен в Балтии был вызван общим сокращением производства электроэнергии в странах региона на 8% по сравнению с апрелем, а также повышением цен в Скандинавии на 20%. Одновременно в Латвии и Эстонии существенно сократилось количество торговых интервалов с одинаковыми ценами, что было обусловлено ремонтными работами в Эстонии и ограничило поступление более дешевой электроэнергии в Латвию. Кроме того, после завершения сезона паводков в Латвии значительно сократилась выработка гидроэлектростанций, а в ряде торговых зон, соединенных с Балтией межсистемными линиями, уровень цен дополнительно повысился из-за недоступности атомных электростанций, находившихся на плановом ремонте.