В латвийской энергетике произошло историческое событие. Но цены на электричество все равно пошли вверх
В мае в Латвии больше всего электроэнергии — 235 гигаватт-часов (ГВт·ч), или 43% от общего объема, — было произведено на солнечных электростанциях. Это является исторически самым высоким объемом энергии, выработанной такими станциями. Но цены на электроэнергию это достижение не впечатлило.
В мае солнечные электростанции впервые обошли гидроэлектростанции, которые весной и летом традиционно были одними из основных источников производства электроэнергии в Латвии. На гидроэлектростанциях в мае было произведено 227 ГВт·ч электроэнергии, или 41,7% от общего объема, свидетельствует обзор рынка электроэнергии, подготовленный латвийским оператором системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST).
В целом производство на солнечных электростанциях по сравнению с апрелем выросло на 10%, тогда как объем выработки гидроэлектростанций сократился на 48%.
В мае объем произведенной и переданной в сеть электроэнергии в Латвии по сравнению с апрелем уменьшился на 23% — до 551 ГВт·ч, однако был на 38% выше, чем в мае 2025 года. В свою очередь потребление электроэнергии сократилось на 4% — до 583 ГВт·ч, что одновременно было на 4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Местное производство электроэнергии обеспечило 94,53% общего потребления электроэнергии в стране.
В мае 2026 года средняя цена электроэнергии в латвийской торговой зоне увеличилась до 82,14 евро за мегаватт-час (евро/МВт·ч), что на 43% больше, чем в апреле. По сравнению с маем 2025 года цена была выше на 21%.
Как объясняет AST, рост цен в Балтии был вызван общим сокращением производства электроэнергии в странах региона на 8% по сравнению с апрелем, а также повышением цен в Скандинавии на 20%. Одновременно в Латвии и Эстонии существенно сократилось количество торговых интервалов с одинаковыми ценами, что было обусловлено ремонтными работами в Эстонии и ограничило поступление более дешевой электроэнергии в Латвию. Кроме того, после завершения сезона паводков в Латвии значительно сократилась выработка гидроэлектростанций, а в ряде торговых зон, соединенных с Балтией межсистемными линиями, уровень цен дополнительно повысился из-за недоступности атомных электростанций, находившихся на плановом ремонте.
Как ранее писал Otkrito.lv, предприятие Sadales tīkls объявило, что планирует менять тарифы. Что ждет потребителей электроэнергии?