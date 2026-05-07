По доле бедняков среди населения Латвия опередила большинство стран ЕС
В 2025 году в странах Европейского союза 92,7 миллиона человек, или 20,9% населения, находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Об этом говорится в недавней публикации Eurostat. В Латвии с этим делом, конечно же, все не очень хорошо - страна в первой десятке государств с самой большой долей малоимущих.
Люди, попавшие в отчет, жили в домохозяйствах, сталкивавшихся как минимум с одним из трех рисков: риском бедности, тяжелой материальной и социальной депривацией либо проживанием в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью занятости.
По сравнению с 2024 годом число людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, сократилось в ЕС на 600 тысяч человек — с 93,3 миллиона, или 21,0% населения.
Самая высокая доля людей, находящихся в зоне риска бедности или социальной изоляции, была зафиксирована в Болгарии — 29,0%. Далее следуют Греция с 27,5% и Румыния с 27,4%.
Самые низкие показатели зарегистрированы в Чехии — 11,5%, Польше — 15,0% и Словении — 15,5%.
Латвия с 24,7% бедняков находится на шестом месте. В Литве дела еще хуже - 26,3% бедных и четвертое место в ЕС, что как-то не вяжется с историей успеха, о которой в последнее время трубят в соседней стране.
Эстония с 21,8% нуждающихся не очень далеко ушла от Латвии - у соседней страны восьмое место.
В 2015 году в Латвии бедными по европейской мерке считались 30% населения. Как видим, улучшение есть, но очень медленное.
Кого в ЕС считают бедным? Eurostat так объясняет свою методологию: "Уровень риска бедности — это доля людей, чей эквивалентный располагаемый доход (после социальных трансфертов) находится ниже порога риска бедности, который установлен на уровне 60% от медианного эквивалентного располагаемого дохода в стране после социальных трансфертов".
"Этот показатель не измеряет богатство или бедность как таковые, а отражает низкий уровень доходов по сравнению с другими жителями данной страны, что не обязательно означает низкий уровень жизни", - уточняет статведомство ЕС.
