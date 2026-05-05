Бедным жителям Латвии напомнили о том, что у них есть возможность бесплатно получить от государства важную услугу
Судебная администрация (Tiesu administrācija) запускает второй этап информационной кампании «Право знать и найти решение». Ее цель — разъяснить ситуации, в которых менее защищенные лица могут получить оплачиваемые государством юридические консультации для решения правовых споров.
Согласно Закону о государственной юридической помощи, право на такую помощь имеют лица, получившие статус малообеспеченного или нуждающегося домохозяйства, находящиеся на полном государственном или муниципальном обеспечении, а также те, кто из-за стихийных бедствий, форс-мажора или других не зависящих от них обстоятельств внезапно оказался в положении, не позволяющем самостоятельно защитить свои права.
В жизни каждого человека могут возникнуть ситуации, когда необходимы юридические знания или профессиональная консультация, однако зачастую за помощью обращаются только тогда, когда конфликт уже обострился, начато судебное разбирательство или даже близится вынесение решения. В таких случаях возможности добиться более благоприятного исхода существенно ограничены. Именно поэтому важно знать, что государственная юридическая помощь доступна своевременно — на этапе, когда проблема только возникает.
Информацию можно получить по бесплатному телефону 80001801 или обратившись лично в клиентский центр на бульваре Райня, 15, в Риге.
Государство обеспечивает юридические консультации, подготовку процессуальных документов для суда, а также юридическое представительство в суде. Наиболее востребована такая помощь в вопросах семейного права — например, при расторжении брака, взыскании алиментов, а также в делах, связанных с детьми: определении порядка общения, места жительства ребенка, вопросах опеки и других.
Также государственная юридическая помощь востребована в вопросах взыскания убытков или долгов и в обязательственном праве — например, при исполнении договоров, спорах о жилье (в том числе при выселении), арендных отношениях, задолженностях за коммунальные услуги и тому подобных ситуациях.
Судебная администрация напоминает, что любой человек из числа менее защищенных может получить поддержку юриста или адвоката за счет государства уже на начальном этапе спора. Это позволяет понять свои права, оценить возможные решения и зачастую добиться мирового соглашения или альтернативного урегулирования, не затягивая конфликт в длительные судебные процессы.
Для получения государственной юридической помощи необходимо подать в Судебную администрацию заявление, документы по существу спора и подтверждение права на помощь — например, справку социальной службы о статусе нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства. После этого в течение 14 дней (если дело касается прав ребенка) или 21 дня принимается решение о предоставлении помощи с указанием конкретного специалиста, который обеспечивает консультации, подготовку документов и представительство в суде.
