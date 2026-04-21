Жителям Латвии напомнили, что у них есть возможность бесплатно найти себе хорошую работу

Решение о смене работы часто определяется практическими соображениями, например финансовой ситуацией или изменениями в семье. Однако смена карьеры нередко связана также со страхами и сомнениями, поэтому важна эмоциональная поддержка. Для окружающих, семьи и друзей в этом процессе наиболее важно просто быть рядом, выслушать и поддержать, а не давать готовые ответы. Напоминание о сильных сторонах человека и поощрение к поиску решений могут оказаться решающими.