Жителям Латвии напомнили, что у них есть возможность бесплатно найти себе хорошую работу
Опрос общественного мнения, проведенный Государственным агентством развития образования (Valsts izglītības attīstības aģentūras - VIAA), показывает, что в вопросах развития карьеры взрослые в Латвии чаще всего доверяют информации, предоставляемой работодателями, предприятиями и организациями (36%), а также друзьям и знакомым (28%).
В то же время пятая часть опрошенных указывает, что доверяет и карьерным консультантам или координаторам образования взрослых в самоуправлениях, подтверждая значимость профессиональной поддержки при выборе карьеры. В VIAA напоминают, что бесплатные карьерные консультации для взрослых обеспечивают 19 карьерных консультантов в самоуправлениях по всей Латвии.
Решение о смене профессии во взрослом возрасте редко бывает спонтанным — это процесс, в котором человек постепенно оценивает свой опыт, потребности и будущие возможности. Как отмечает карьерный консультант Даце Випуле-Кулика, часто отправной точкой изменений становится неудовлетворенность текущей работой — длительный стресс, отсутствие удовлетворения или ощущение, что работа не соответствует личным ценностям.
«Это сигнал к переменам. Взрослые все чаще ищут более осмысленную работу, в которой можно полноценно использовать свои сильные стороны и развиваться», — подчеркивает эксперт.
Решение о смене работы часто определяется практическими соображениями, например финансовой ситуацией или изменениями в семье. Однако смена карьеры нередко связана также со страхами и сомнениями, поэтому важна эмоциональная поддержка. Для окружающих, семьи и друзей в этом процессе наиболее важно просто быть рядом, выслушать и поддержать, а не давать готовые ответы. Напоминание о сильных сторонах человека и поощрение к поиску решений могут оказаться решающими.
В такие моменты значительную роль играет и карьерный консультант. «Взрослые часто чувствуют, что хотят перемен, но не знают каких именно. Консультация со специалистом помогает структурировать мысли, понять интересы, сильные стороны и увидеть реальные возможности», — поясняет Д. Випуле-Кулика. Консультант помогает не только анализировать предыдущий опыт, но и превращать идеи в конкретные шаги действий, что дает мотивацию начать действовать.
Хотя в обществе по-прежнему преобладает представление, что карьерные консультации больше предназначены для молодежи, они столь же важны и для взрослых на разных этапах жизни.
«Карьерный консультант помогает увидеть возможности, которые в повседневной спешке часто остаются незамеченными», — подчеркивает Д. Випуле-Кулика.
Бесплатные карьерные консультации для взрослых в настоящее время обеспечивают 19 карьерных консультантов в самоуправлениях по всей Латвии, к которым каждый может обратиться за поддержкой по вопросам карьеры. Чтобы найти ближайшего карьерного консультанта и записаться на консультацию, приглашают воспользоваться платформой STARS, выбрав в разделе Par atbalsta iespējām пункт Karjeras konsultācija.
