Жители Латвии назвали предприятия, в которых больше всего хотели бы работать
Как сообщает компания Alma Career Latvia, на торжественной церемонии в пятнадцатый раз наградили победителей опроса «TOP работодатель». Лучшим и самым популярным работодателем в Латвии признан SEB. В опросе приняли участие почти 18 тысяч работников.
Стабильность и развитие
Впервые в истории опроса титул «Рост года» получили сразу два предприятия — Latvenergo и латвийский филиал DNB Bank ASA, которые за год поднялись в списке TOP 50 на 22 позиции. Это подтверждает, что список TOP 50 становится все более динамичным, а конкуренция работодателей усиливается. Самым желанным местом работы в государственном управлении признан Университет имени Риги Страдиня.
«Результаты этого года показывают, что конкуренция за работников в Латвии становится все более интенсивной — наряду с узнаваемостью все большее значение приобретают рабочая среда, руководство и карьерные возможности», — комментирует директор по продажам Alma Career в Балтии Айвис Бродиньш.
«Мы видим, что выбор работников становится более прагматичным — все больший акцент делается на стабильность, развитие и качество работы в повседневной жизни».
Лидеры в бизнес-секторах
В рамках опроса были определены также лучшие работодатели в нескольких бизнес-секторах. Лучшим работодателем в строительном секторе признано Latvijas Valsts ceļi.
В торговом секторе лидерскую позицию вернуло Circle K Latvia, в финансовом секторе устойчивое первое место сохраняет Swedbank, а в отрасли IT и телекоммуникаций уже 14-й год лидером является Latvijas Mobilais Telefons. В секторе транспорта и логистики лучшим работодателем является Air Baltic Corporation, в производственном секторе впервые на лидерскую позицию вышло Latvijas Finieris, а в отрасли HoReCa сохранило свою позицию LIDO. В секторе международных бизнес-услуг уже пятый год лидером является Circle K Business Centre.
Лучшие и самые популярные работодатели в регионах
Смена лидера произошла в Курземе, где самым популярным работодателем признано Brabantia Latvia. В Латгалии уже двенадцатый год подряд лидерскую позицию сохраняет Latvijas maiznieks, в Видземе третий год — Fazer Latvija, а в Земгале титул защитило Virši-A.
Опрос «TOP работодатель» уже пятнадцатый год проводила интернет-компания по подбору персонала Alma Career Latvia в сотрудничестве с Firmas.lv и Ассоциацией отрасли международных бизнес-услуг. Опрос проходил с 15 января по 28 февраля этого года, собрав мнения почти 18 000 респондентов со всей Латвии. С результатами опроса можно ознакомиться на сайте, где опубликован как список TOP 50 лучших работодателей по принципу top-of-mind, то есть работодатель, который первым приходит на ум как самое желанное место работы, так и TOP 10 работодателей по бизнес-секторам и регионам.
