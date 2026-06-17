Британские пенсионеры на яхте оказались в центре инцидента с российским военным кораблем

Супруги рассказали, что во вторник, находясь на своей яхте Bright Future примерно в 23 милях от острова Уайт, в условиях густого тумана случайно оказались сравнительно близко к российскому военному кораблю. «Корабль не отображался в навигационной системе, поэтому мы не смогли вовремя его заметить», — рассказали они. По словам супругов, сначала ситуация выглядела как обычное взаимодействие судов на море, пока конфликт не начал стремительно обостряться.