Британские пенсионеры на яхте оказались в центре инцидента с российским военным кораблем
Предупредительные выстрелы российского военного корабля рядом с британской яхтой в Ла-Манше вызвали международный резонанс. Пенсионеры, оказавшиеся в центре инцидента, признались, что пережили настоящий шок.
Власти Великобритании начали расследование после инцидента, произошедшего во вторник в проливе Ла-Манш, когда фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в направлении британской яхты. Владельцы яхты — пенсионеры Джейн и Алан Келви — назвали произошедшее «сюрреалистическим опытом».
Супруги рассказали, что во вторник, находясь на своей яхте Bright Future примерно в 23 милях от острова Уайт, в условиях густого тумана случайно оказались сравнительно близко к российскому военному кораблю. «Корабль не отображался в навигационной системе, поэтому мы не смогли вовремя его заметить», — рассказали они. По словам супругов, сначала ситуация выглядела как обычное взаимодействие судов на море, пока конфликт не начал стремительно обостряться.
«Военный корабль подал пять звуковых сигналов, что означало: "Вы нас видите?"» — рассказала Джейн в интервью BBC. «Мы немедленно повернули на два градуса влево, чтобы показать, что заметили их и меняем курс». Однако вскоре ситуация стала значительно более напряженной.
«Они снова подали нам пять предупредительных сигналов, после чего сразу были произведены выстрелы в воздух», — рассказали супруги, добавив, что пережитое показалось им сюрреалистичным.
Ранее во вторник Министерство обороны России заявило, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» произвел выстрелы из стрелкового оружия в направлении яхты, поскольку она якобы «опасно приблизилась к кораблю».
В свою очередь Джейн утверждает, что яхта Bright Future «определенно не находилась на курсе столкновения». «Нам казалось, что все в порядке, пока не началась стрельба», — сказала она, отметив, что позднее сообщила о случившемся соответствующим властям.
Предполагается, что во время инцидента российский корабль, возможно, находился в дрейфе, поэтому он был менее маневренным и экипаж мог оценить ситуацию как более рискованную с точки зрения возможного столкновения.
В настоящее время британские компетентные органы изучают обстоятельства произошедшего, анализируя маневры судов и связь между сторонами с учетом более широкого геополитического контекста и растущей напряженности в районе Ла-Манша.
Ситуацию прокомментирвал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Я считаю, что это было безрассудно», — сказал Стармер телеканалу GB News, комментируя инцидент. «Мы обсуждали это вчера здесь, на саммите G7, поэтому должны сохранять бдительность», — заявил британский премьер-министр. При этом он добавил, что, по оценке Министерства обороны, речь шла «фактически о дрейфующем военном корабле, а не о чем-то еще более угрожающем».