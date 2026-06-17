"100 лет это была наша земля": в Бауском крае владелец вдруг лишился части участка - так решил землемер

Андрис, владеющий хозяйством в волости Барбеле Бауского края рассказывает, что его семья хозяйничает на этом участке уже в четвертом поколении. Сто лет назад, когда его предки поселились на этой земле, они высадили деревья по границам владения. В советские годы собственность была у семьи конфискована, однако в 90-х годах родственники Андриса смогли ее вернуть. В то время участок оценивал землемер, который определял границы собственности, опираясь на старые карты. «В 1995 году, когда собственность восстановили, землемер ведь ходил и смотрел старые границы, межевые знаки», — рассказал Андрис программе.