"100 лет это была наша земля": в Бауском крае владелец вдруг лишился части участка - так решил землемер
Житель Латвии неожиданно лишился части земли, которой его семья владела более века. Теперь мужчина рискует потерять десятки метров территории и часть леса из-за спорных измерений, сообщает программа «Bez Tabu».
Андрис, владеющий хозяйством в волости Барбеле Бауского края рассказывает, что его семья хозяйничает на этом участке уже в четвертом поколении. Сто лет назад, когда его предки поселились на этой земле, они высадили деревья по границам владения. В советские годы собственность была у семьи конфискована, однако в 90-х годах родственники Андриса смогли ее вернуть. В то время участок оценивал землемер, который определял границы собственности, опираясь на старые карты. «В 1995 году, когда собственность восстановили, землемер ведь ходил и смотрел старые границы, межевые знаки», — рассказал Андрис программе.
Однако этой весной ему сообщили неприятную новость: сосед пригласил землемера для проведения замеров, и тот решил, что граница соседнего участка значительно углубляется на территорию Андриса и даже затрагивает часть леса.
«Землемер установил границу так, что теперь она уже не такая, какой была сто лет, а проходит наискосок за амбаром и дальше уходит на 40 метров вглубь наших пастбищ от нашего межевого знака», — возмущается Андрис.
«Землемер говорит, что все архивные карты не имеют значения. Он считает, что раньше границы были определены неправильно. Тогда получается, что сто лет мы работали не на своей земле», — говорит Андрис.
Программа «Bez Tabu» попыталась связаться с землемером Айваром Стокисом, который принял решение в пользу соседа, однако он не ответил на вопросы журналистов, сославшись на отпуск.
Тем временем Государственная земельная служба поясняет, что у Андриса есть 60 дней, чтобы пригласить другого землемера для повторного измерения участка. Однако сам Андрис утверждает, что обращался к нескольким землемерам в округе, но все ему отказали. По мнению хозяина, специалисты, возможно, не захотели вступать в конфликт в этой ситуации.
Государственная земельная служба подчеркивает, что землемеры не имеют права отказывать в услуге по субъективным причинам. «О подобных причинах отказа со стороны землемеров следует сообщать в надзорный орган», — отмечает служба.
При этом программа напоминает, что нормативные акты предусматривают: расхождение в определении границ земельного участка не должно превышать 20 метров. Представитель Sertifikācijas centrs Гунтис Екабсонс объясняет, что в период возврата собственности в 90-х годах у специалистов не было современных измерительных приборов. «Измерения проводились полевым циркулем и мерной лентой. Сейчас используются точные измерительные приборы, и результаты могут сильно отличаться», — пояснил он.