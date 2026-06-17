Русскоязычные радиостанции в Латвии могут лишиться лицензий после 2034 года

Радиостанции, которые сейчас работают на других языках, до ноября 2033 года должны будут обратиться в Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) с просьбой изменить язык вещания на латышский. Если такое заявление подано не будет, лицензии на вещание на иностранных языках могут быть аннулированы с января 2034 года.