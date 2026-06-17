Русскоязычные радиостанции в Латвии могут лишиться лицензий после 2034 года
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В Латвии хотят оставить в радиоэфире только латышский язык.
В Латвии

Русскоязычные радиостанции в Латвии могут лишиться лицензий после 2034 года

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Русскоязычные радиостанции в Латвии могут исчезнуть из эфира уже через несколько лет. Комиссия Сейма поддержала предложение, предусматривающее полный переход радиовещания на латышский язык и аннулирование лицензий на вещание на других языках.

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам перед вторым чтением поддержала предложение депутата Яниса Зариньша («Новое Единство») о внесении поправок в Закон об электронных СМИ, предусматривающих постепенный переход радиовещания исключительно на государственный язык.

Согласно предложению, лицензии на радиовещание в будущем будут выдаваться только программам на латышском языке. Также предусматривается, что радиопрограммы должны выходить исключительно на государственном языке, а передачи или их фрагменты на иностранных языках должны сопровождаться переводом на латышский.

Из правила предлагается сделать несколько исключений. Они будут распространяться на программы по изучению языков, интерактивные прямые эфиры с участием слушателей, музыкальные произведения, а также международные совместные передачи в прямом эфире.

Переход планируется осуществлять поэтапно. Новые лицензии на вещание только на государственном языке предлагается выдавать с 21 июля 2033 года. Требование о вещании радиостанций исключительно на латышском языке должно вступить в силу с 21 января 2034 года.

Радиостанции, которые сейчас работают на других языках, до ноября 2033 года должны будут обратиться в Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) с просьбой изменить язык вещания на латышский. Если такое заявление подано не будет, лицензии на вещание на иностранных языках могут быть аннулированы с января 2034 года.

Заместитель председателя NEPLP Иева Калдерауска заявила, что совет в целом поддерживает инициативу и считает решение о вещании только на государственном языке разумным шагом для укрепления позиций латышского языка в публичном пространстве.

Однако представители отрасли выступили против такой идеи. По мнению Латвийской ассоциации вещателей, подобное регулирование может негативно повлиять на доходы радиостанций и является чрезмерным вмешательством государства в рынок. Представители отрасли призвали оценить, нельзя ли достичь цели укрепления государственного языка менее ограничительными методами.

Несмотря на возражения, комиссия единогласно поддержала предложение депутата Зариньша.

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