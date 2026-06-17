Жители Литвы уже забрали более 3 млрд евро из накопления второго пенсионного уровня

Как сообщалось, в первом квартале пенсионное накопление прекратили около 550 тыс. человек (почти 40% участников), в то время как около 860 тыс. продолжили копить. По словам Шимкуса, из фондов второй ступени во время первой волны в Литве было изъято больше средств, чем в Эстонии за весь период: "Напрямую сравнивать с Эстонией я не могу, поступление этих средств в экономику растянется во времени, и это гораздо большие деньги, чем в случае с Эстонией".