Президент Литвы обратился к людям после разрешения снимать деньги со второго пенсионного уровня
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал граждан ответственно распоряжаться деньгами, снятыми со счетов пенсионных фондов второго уровня, напомнив, что краткосрочные траты могут обернуться снижением будущих пенсий и упущенными возможностями для инвестиций.
В связи с тем, что некоторые жители уже сняли средства со счетов пенсионных фондов второго уровня, литовский президент Гитанас Науседа призывает людей ответственно подойти к вопросу разумного расходования возвращенных средств.
«То, что было сделано – так это людям дали свободу покинуть созданное ограждение. Свобода всегда требует ответственности, она открывает больше возможностей, но люди должны очень ответственно взвешивать все за и против», — заявил Науседа журналистам в Вилкавишкисе в понедельник.
«В любом случае, люди должны очень тщательно взвесить все варианты», — сказал глава государства.
Он также отметил, что эта реформа, помимо прочего, предоставляет молодым людям хорошую возможность начать самостоятельно инвестировать.
«Я твердо убежден, что молодые люди воспользуются этой возможностью и, сняв свои средства, направят их на самостоятельные инвестиции. Это также прекрасная возможность взять на себя ответственность за свои сбережения и, ответственно их используя, в будущем рассчитывать на более высокую пенсию», — подчеркнул Науседа.
В минувшие выходные розничные торговцы уже зафиксировали значительный рост покупательской активности, а банки получили данные, напоминающие рождественские покупки: согласно данным по платежным картам, опубликованным банком SEB в понедельник, расходы домохозяйств были примерно на 20% выше, чем в соответствующие выходные как месяц назад, так и год назад, а общие расходы были выше, чем в предрождественские выходные прошлого года.
Глава государства подчеркнул, что средства, потраченные на потребление жителями, снявшими свои деньги со счета, «превратятся в несколько меньшую долю пенсий». Кроме того, по словам президента, деньги, потраченные на потребление, дадут экономике лишь краткосрочный импульс. «Если это направлено на потребление, это вызовет определенный скачок в потреблении и на внутреннем рынке, поэтому экономика может ожидать краткосрочного положительного эффекта. Я сильно сомневаюсь, что это перерастет в долгосрочное или среднесрочное воздействие, поскольку обычно такие потребительские шоки, даже если они позитивны, как правило, носят краткосрочный характер», — сказал Науседа.
Как сообщало агентство BNS, жители, решившие изъять средства со второго уровня пенсионных накоплений в первом квартале этого года, начали получать свои вложенные средства вместе с инвестиционным доходом в пятницу, и все, кто снял средства, получат их до 15 апреля.