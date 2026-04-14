Президент Литвы обратился к людям после разрешения снимать деньги со второго пенсионного уровня

Глава государства подчеркнул, что средства, потраченные на потребление жителями, снявшими свои деньги со счета, «превратятся в несколько меньшую долю пенсий». Кроме того, по словам президента, деньги, потраченные на потребление, дадут экономике лишь краткосрочный импульс. «Если это направлено на потребление, это вызовет определенный скачок в потреблении и на внутреннем рынке, поэтому экономика может ожидать краткосрочного положительного эффекта. Я сильно сомневаюсь, что это перерастет в долгосрочное или среднесрочное воздействие, поскольку обычно такие потребительские шоки, даже если они позитивны, как правило, носят краткосрочный характер», — сказал Науседа.